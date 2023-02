Pese a que el UCAM Murcia CB juega este miércoles un partido de la Champions League Basketball en el Palacio de los Deportes ante el Darüssafaka turco, la actualidad está marcada por la marcha de Jordan Davis al Hamburgo, de la liga alemana. En rueda de prensa, el director general, Alejandro Gómez, ha analizado las consecuencias de la marcha de un jugador que tenía un gran peso específico en el equipo aunque en las últimas semanas había disminuido ostensiblemente su rendimiento. El madrileño ha llegado a afirmar que se siente “fracasado” por no haber conseguido que el escolta “entendiera su rol, su crecimiento y lo que significaba para el equipo”. De igual modo, pese a que fue la semana pasada cuando se comenzó a fraguar su marcha, ha significado que “llevamos todo el año con este problema y hay cosas que llegan a unos límites”. También ha señalado problemas personales “que no se pueden contar” y que el club no está buscando ni un base ni un escolta, sino un fichaje que ha calificado como “diferencial que nos mejore”. Estas han sido las declaraciones de Alejandro Gómez:

“No es una salida que me hubiera gustado”

“En primer lugar, Jordan Davis es para mí uno de los jugadores más importantes de la plantilla porque es el pegamento que muchas veces teníamos en cuanto a físico, defensa y equilibrar muchas carencias del equipo. Encontrar un jugador de sus características, con capacidad de jugar campo abierto y con su pasaporte, es muy difícil porque es diferencial para nosotros. Que no hayamos sido capaces, yo el primero, de conseguir la mejor versión y el crecimiento de Jordan Davis para esta temporada, es algo que me preocupa y me tiene bastante fastidiado. No es una salida que me hubiera gustado, pero a veces, cuando pasan cosas y hay temas personales que no se pueden contar, por mucho que intentes ayudarle, por mucho que el entrenador y compañeros intenten estar ahí para ayudarle, y en este caso yo, me siento fracasado de no ser capaz de conseguir que Jordan entendiera su rol, su crecimiento y lo que significaba para el equipo”.

“Todo el año con este problema”

“Llevamos todo el año con este problema y hay cosas que llegan a unos límites que pueden ser perjudiciales para el equipo, como es tener un jugador que no quiere estar. Cuando alguien no acepta su rol, por mucho que lo necesitemos y que sin él somos mucho peor equipo, es mejor no tenerlo. Lo que sí teníamos claro la semana pasada, cuando empezamos a hablar del tema, es que no iba a ser una salida sin contrapartida. En ese sentido, dentro de lo malo, que es perder a Jordan, la posición del club queda bien. A partir de ahí sabemos la situación del mercado, porque un jugador que estaba teniendo un 6% en tiros de tres y cuatro de valoración ha tenido treos o cuatro equipos para ficharlo ya. Si Jordan ha tenido esos porcentajes y están los equipos de Europa como buitres, imaginaros cómo está el mercado”.

La situación del mercado

“Antes tenías 200 jugadores en paro y ahora no existen. Tienes que sacarlos de un equipo porque el mercado no existe como antes. De nivel ACB no existen, es todavía peor el momento en el que tenemos que tomar esta decisión, pero él quería salir, tener otro rol en otro equipo y le deseamos lo mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es reponernos y pensar que los tenemos aquí somos los que queremos estar. Lo más importante ahora mismo es tener jugadores identificados con el equipo y la gente que no esté a gusto, sacarla”.

El entorno del jugador

Detrás del jugador está la persona y los entornos. Esa es la parte que los aficionados y vosotros (los periodistas) no conocéis, que es más importante que tener una buena racha de tiro. La cosa se ha ido torciendo y hemos gestionado todos mal la situación. No puedo decir que solo es culpa del jugador. Por mucho que lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Por eso digo que soy el primer culpable y el que se siente peor de que la cosas no haya salido porque tenía grandes expectativas en el jugador y una gran relación con él, y que haya acabado la cosa así, no es algo para sentirse orgulloso. La única situación positiva es el capítulo económico.

“Jordan no tenía la cabeza en el equipo”

Siempre estamos mirando el mercado, pero cuando tienes nuestro presupuesto, no puedes pagar traspaso por jugadores. Tienes que inventarte situaciones. El equipo claro que va a notar la baja de Jordan Davis, pero también hizo un gran partido contra Bilbao sin Davis. Davis estuvo lesionado cuatro semanas y el equipo tiró para adelante. Jordan no tenía la cabeza en el equipo. No estoy preocupado porque ya no estaba siendo importante y el trauma no es tan importante. Pese a su marcha, los objetivos no cambian nada, sabiendo el presupuesto que tenemos, seguimos manteniendo las mismas ilusiones y las ganas de siempre.

“Buscamos alguien que nos vaya a aportar”

Cuando tienes 200 jugadores puedes elegir, pero cuando no hay mercado…. No es un uno ni un dos lo que estamos buscando, sino un jugador diferencial que nos mejore el equipo. Fichar por fichar no es sinónimo de hacerlo bien y ahí está el ejemplo del Burgos, que el año pasado fichó 18 y terminó descendiendo. Hay que tener cabeza y saber lo que necesita el equipo. Si aparece un jugador que nos mejore, bien, y buscaremos alguien que nos vaya a aportar. Creo que es momento de apostar por Urban o Rati porque no tenemos una plantilla de 11 jugadores, tenemos una plantilla de 13".

Importancia del partido ante el Darüssafaka

“Hay gente que se ha permitido el lujo de decir que es la Cenicienta del grupo y para mí es el favorito junto al Tenerife. La gente que ha hablado de Darüssafaka es porque no lo han visto jugar. Este es el equipo más fuerte del grupo junto a Tenerife. Es el partido más difícil del grupo. Necesitamos a la afición porque nos estamos jugando las habichuelas en esta competición que nos gusta tanto, es en este partido. Nadie apuesta por nosotros y vamos a necesitar a nuestra gente mañana si queremos dar sorpresas. Debemos ser conscientes de quiénes somos y qué piensan de nosotros en la competición. Fuera nos ven como un equipo pequeñito, de una ciudad que está mal comunicada y que tenemos un pabellón que no tiene ni videomarcador. Es un partido trampa”.