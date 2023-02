Antonio Martínez Ardil (Las Palas, 3 de enero de 1986) se acaba de proclamar campeón de España de veteranos de maratón. Este fuentealamero que reside en Santo Ángel es profesor de Secundaria en Albacete y con anterioridad fue encargado en una tienda de deportes. Casado desde el pasado mes de octubre y con una niña de once meses, es uno de los atletas populares con más éxitos de la Región.

¿Cuándo empezaste a hacer deporte?

De pequeño, como prácticamente todos los niños, jugué al fútbol, pero solo estuve dos temporadas, y a los 14 años participé en un campeonato de cross en Lorca y sin estar federado ni nada hice segundo. Entonces, Juan Antonio García, que llevaba la escuela de atletismo de Fuente Álamo, me dijo que probara y él ha sido mi entrenador durante muchos años.

¿Y tuviste dudas?

No. Me gustó mucho el atletismo y el fútbol, que era un deporte colectivo donde dependías de mucha gente, no terminaba de engancharme. Jugaba de delantero y estuve combinando ambos tres o cuatro meses, pero correr se me daba muy bien y lo tuve muy claro. También tuve unos problemas en la rodilla de pequeño y el fútbol era muy agresivo. Directamente me cambié al atletismo.

¿Nunca has tenido tentación de dejarlo?

No. Hace unos años sí que estaba en un club de atletismo de Valencia, uno de los mejores de España, y me dedicaba bastante. Me preparaba algunas carreras muy específicamente porque era lo que me pedían. Estuve seis años con ellos y a partir de ahí lo tomo con otra filosofía.

Y más después de tener una hija.

También, pero cuando te gusta el deporte como a mí, siempre encuentras una hora y media al día para salir a entrenar y desconectar.

¿Cómo surgió hacer maratones?

La maratón de Murcia fue la cuarta que hice. La primera fue en Sevilla 2019 y después, salvo en la pandemia, he hecho una cada año. Con 33 o 34 años tenía marcas aceptables en media maratón, me decidí a empezar a preparar una maratón y me fue muy bien desde el principio.

¿Hay que cambiar mucho de mentalidad para hacer maratones?

Sí, hay que cambiar el chip bastante, sobre todo por el ritmo de carrera, que es muy diferente. En un 10K vas prácticamente a tope desde el principio, con ritmos que fatigan bastante, y en una maratón es más pausado pero muy largo en el tiempo, algo que hay que entrenar mentalmente.

Es que hay que ser muy fuerte de mente en una maratón.

Sin duda. Hasta el kilómetro 30 vas prácticamente, pero ahí aparece el famoso muro de la maratón y es cuando se hace realmente duro. Si lo has entrenado bien, se puede hacer.

¿Has ganado dinero con el atletismo?

No he podido vivir del atletismo, pero sí me he permitido el lujo de que no me cueste dinero. Hago lo que te gusta y no me cuesta dinero. Con eso ya me siento satisfecho.

¿Qué te dicen en casa?

Tengo la suerte de que me apoyan. Saben que es la afición que tengo desde hace 23 años y todos me ayudan. Siempre trato con mi mujer de consensuar el hueco para salir a entrenar a diario.

Me encuentro que mucha gente que, tras hacer varios maratones, quiere más kilómetros. ¿Te pasa eso a ti?

A día de hoy no me ha llamado la atención preparar más distancia. Están los 50 y 100K, pero no me lo he planteado, aunque en un futuro no sé.

¿No has probado el trail?

El trail no. Por ahora soy más de asfalto que de montaña.

¿Pero es sano hacer deporte a estos niveles?

Cuando estás a un nivel medio o alto, la salud se queda un poco aparcada porque es mucho machaque y entrenamientos que pueden pasarle factura al cuerpo.

¿Has tenido lesiones?

Por suerte, lesiones graves no he tenido ninguna, solo pequeñas molestias de una semana o diez días. Estoy contento por ello porque nunca ha tenido nada de rodilla ni fascitis plantar.

¿Cuántos kilómetros hace al mes?

Preparando la maratón he estado entre 400 y 480 kilómetros al mes.

¿Vas siempre pendiente de las pulsaciones?

Hay algunos entrenamientos específicos en los que sí me gusta llevar el pulsómetro, sobre todo para ver las sensaciones y el ritmo del corazón, pero compitiendo no me gusta.

¿Estaba en tus planes ser campeón de España o salió así la carrera?

Viendo los inscritos sabía que tenía opciones de estar en el podio. Había dos participantes con mejor marca que yo, pero una maratón da muchas vueltas, son muchos kilómetros y pueden pasar millones de cosas, como problemas musculares o estomacales. Yo sabía que iba a estar ahí, pero tuve la suerte de llevarme la medalla de oro, aunque no fue fácil porque solo le saqué 11 segundos al segundo.

¿Hiciste tu mejor marca?

No. Mi mejor marca la hice cuando debuté en 2019, con 2 horas y 25 minutos, y aquí hice 2h.27. Es cierto que en Murcia, en el kilómetro 26, me olvidé de la marca, aunque iba en tiempo de poder mejorarla, pero mi cabeza se puso a pensar en la medalla porque en ese momento nos quedamos solos el chico que quedó segundo y yo. La cabeza me dijo que me olvidara de la marca y que pensara en la medalla de oro. Fueron 16 kilómetros en un mano a mano, y en los últimos tres apreté un poco, lo solté y gané el oro.

¿Era realmente un objetivo?

A mí me hacía mucha ilusión. La maratón es la prueba reina del atletismo, ya había corrido tres veces y nunca lo había hecho en Murcia, en una maratón que está creciendo, y cuando me enteré en noviembre que iba a ser Campeonato de España, me decidí a prepararla.

¿Necesitas mucho tiempo para recuperarte después de un maratón?

Lo normal es que necesites cinco o seis días para que las piernas estén bien, pero es cierto que tras este maratón, el miércoles ya salí a correr bien. Por eso creo que podía haber corrido más, pero pensando en la medalla, la cabeza me dijo que lo hiciera de forma más inteligente.

¿Eres más selectivo ahora con las carreras que disputas?

Es cierto que cuando corres una maratón es bueno no llegar muy cargado de carreras porque si no ese día lo notas. Antes de esta he hecho muy pocas, como la Media de Santa Pola, que me gusta mucho, y alguna más, pero es verdad que intentas seleccionar para llegar descansado.

¿Ahora vas a estar tiempo sin competir?

La cabeza, el cuerpo y las piernas me piden seguir compitiendo. El próximo fin de semana ya haré alguna carrera más corta y en marzo, si va todo bien, alguna media maratón.

¿Utiliza el atletismo para hacer turismo?

Algunas veces sí, sobre todo cuando era más joven, que se movía toda mi familia y gracias a eso hemos visitado muchas ciudades. Ahora depende mucho del tiempo, porque muchas veces solo puedes ir, hacerla y venirte porque hay que trabajar.

¿Te costó el lunes tras el maratón ir a trabajar?

El lunes estaba con dolor de piernas, pero eso se sabe cuando haces una maratón.

Algún ibuprofeno caería.

Pues en este caso no, no cayó nada.

¿Has metido a tu familia en el atletismo?

Solo los he metido para que vayan a verme a las carreras. Mi pareja hace fútbol sala y natación. Incluso alguna vez ha hecho una carrera y un triatlón. Y mi familia, salvo mi hermana pequeña que alguna vez ha hecho una carrera corta, nada.