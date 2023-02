Era una de las visitas más complicadas de la segunda vuelta de la Liga y el Barça superó el examen de competitividad. El Villarreal tampoco fue capaz de frenar a un conjunto blaugrana que sigue con el título doméstica entre ceja y ceja. Intratables, los culés no negociaron el triunfo. La obra no fue brillante de principio a fin: alternó instantes espectaculares con otros momentos de apretar los dientes. Ambas facetas son importantes en un cualquier proyecto que aspire a ser campeón.

Salió con todo Xavi. Consciente de que la oportunidad de situarse a once puntos del Real Madrid no se podía desaprovechar, el técnico azulgrana apostó por su once de confianza en el Estadio de la Cerámica. Sin los lesionados Busquets y Dembélé, Kessie y Raphinha completaron el elenco encargado de sellar la mejor racha de imbatibilidad desde la llegada del egarense al banquillo del Camp Nou. El cuadro culé encadenó en Villarreal, con una actuación solvente y sólida, su decimosexto partido consecutivo sin conocer la derrota.

Quique Setién sí que sorprendió ligeramente con su alineación y el consiguiente planteamiento. Dejó en el banquillo a Chukwueze, que llegaba a la cita bastante inspirado, y reforzó la medular con un perfil mucho más defensivo como Coquelin. Gerard Moreno se perdió el encuentro por problemas físicos. Morales le relevó. El Barça no sufrió para frustrar la presión adelantada de los locales y apenas necesitó tres minutos para acercarse con mucho peligro al área de Pepe Reina. Pedri habilitó a Lewandowski, pero el ariete no estuvo acertado en la definición. Los dos protagonistas de la jugada volvieron a aliarse poco después del cuarto de hora de juego para firmar una jugada mágica y batir al guardameta madrileño.

La conexión fue bárbara. Raphinha filtró el esférico y los artistas ‘bailaron’ en el área castellonense. Pedri, tras una pared con ‘Lewy’, celebró su séptimo tanto del curso. Antes era buenísimo y decisivo. Ahora también golea. El canario se divirtió más que nunca en la propuesta extremadamente atrevida del equipo barcelonista, inconcebible sin la supremacía física de Araujo en campo abierto, la contundencia silenciosa (pese a algunos errores puntuales) de Kounde y Christensen, el batallador Kessie y el recuperador Frenkie. Todos los futbolistas blaugrana exhibieron confianza y seguridad. En la mente de todos ellos solo existía la victoria.

En los últimos minutos del tramo final de la primera mitad tocó aguantar un chaparrón ‘groguet’ con más ruido que ocasiones. El Villarreal contó con un par de oportunidades claras. Morales las despilfarró, primero con un remate acrobático muy defectuoso y después mermando un uno contra uno ante Ter Stegen. Lewandowski también pudo ampliar el marcador entre ambas acciones. El ‘9’ ayudó y sumó mucho en todos los sentidos, pero no fue su noche más clarividente de cara a puerta.

Sufrimiento con premio

En los compases iniciales de la reanudación, el Barça echó de menos el balón y no se sintió cómodo sobre el 'verde'. La aparición de Chukwueze en sustitución de Coquelin, que se lesionó, otorgó desequilibrio al Villarreal y obligó a Balde a ser más conservador en la presión. Los de Xavi dieron un paso atrás. Araujo tuvo que intervenir para evitar un remate a placer de Yéremy. Lo celebró como si de una diana se tratara. Pocos futbolistas disfrutan tanto como él del arte de defender. Es su pasión. Raphinha podría haber silenciado la Cerámica después de un 'regalo' de Lewandowski. Su disparo con la diestra no encontró portería, pero insinuó al conjunto visitante que podía hacer mucho daño con las transiciones.

Los minutos transcurrieron mientras Hernández Hernández desesperaba a ambos equipos con decisivos mayoritariamente acertadas, pero con excesiva demora. Aplicó un criterio peculiar. El Barça flirteó con el 'accidente', pero logró alejar el esférico del área de Ter Stegen. El espectáculo defensivo de Ronald, una auténtica red de seguridad, ayudó a ello. Raphinha, errático en el último pase, y Kessie fueron sustituidos por Ferran Torres y Jordi Alba. Xavi, frustrado por el sufrimiento, entendió que tocaba proteger la victoria por la mínima. El Villarreal estuvo a punto de empatar en el tiempo de añadido (de hecho, Chukwueze marcó, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego), pero los tres puntos no se escaparon.