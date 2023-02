Dice Mario Simón cada vez que habla, lo complicado que va a ser ganar partidos en esta segunda vuelta por lo igualado del grupo. Pues ayer el Real Murcia descomplicó la cosa en apenas 45 minutos. Porque al descanso los murcianistas ya ganaban 2-0 al Nástic de Tarragona gracias a los goles de Pedro León y Javi Rueda, marcador que ya no se movería y que permite volver a la senda de la victoria y agarrarse a la zona de play off.

Dos tantos que llegaron en acciones a balón parado -el primero de penalti y el segundo de córner-, dos jugadas que demostraron el oxígeno que te puede dar la estrategia cuando no te acabas de encontrar en un buen momento, algo que viven los murcianistas desde que se iniciase el 2023.

No es que el Real Murcia fuese más dominador que en otros encuentros. Tampoco fue protagonista. Incluso jugó demasiado acelerado durante muchos minutos de ese primer periodo. Pero el Real Murcia de ayer fue un equipo más valiente, un equipo que nada más entrar en contacto con el balón miraba arriba, unas veces con más suerte que otras; un conjunto, en definitiva, menos soso.

Puede que la clave estuviera en los cambios. No le quedaba a Mario Simón otra que ganar. No podía permitirse el técnico otro pinchazo como el de la Real B. Y cuando hay urgencias, hay cambios. Por fin se rompió el trivote en el centro del campo y por fin el Real Murcia tuvo un poco de presencia ofensiva. Un poco solo, pero más que suficiente para encarrilar el partido en 45 minutos. Porque, por lo visto, si eres valiente, sumar de tres es menos complicado.

Se quedó en el banquillo Ganet y no entró en la convocatoria Dani Vega por un proceso vírico. Alfon, en su primera titularidad, y Arnau Ortiz eran los elegidos para reactivar ofensivamente al equipo. Y pronto de vio sobre el césped que el cambio de modelo hizo sonreír a más de uno, pero en especial a un Pedro León mucho más protagonista en el juego del equipo que en otras semanas.

En una acción del muleño llegaba la primera clara ocasión de los granas. Era el minuto 9. Y aunque antes ya se había probado Marc Fernández en el área de Joao, la oportunidad local fue muy clara. Muy escorado Pedro León, intentó elevar el balón por encima del portero, y en el segundo palo entró un Toril que no se lo pensó. Su disparo saldría córner tras intervenir Manu García.

Le sobraban revoluciones al Real Murcia, que no lograba controlar el choque ni tener la posesión, pero esas ganas de agradar también las agradecía el público. Solo un minuto después de la acción de Toril llegaría el 1-0. El Real Murcia se sentía cómodo pisando el área y tras un derribo a Pedro León obtuvo el premio del penalti. Y el muleño, especialista en penas máximas, no falló, poniendo por delante a los suyos cuando apenas se superaron los diez minutos.

Como el Real Murcia no tiene término medio, ayer no llegó la siesta tras el gol, pero tampoco fue aprovechado el 1-0 para sentirse cómodo. Seguían los granas acelerados, como el que quiere conseguir todo en un minuto, y eso impidió que las ocasiones siguieran llegando. La suerte era que el Nástic, que solo se acercó al área de Joao en saques de esquina, no daba ningún miedo.

Y, para tranquilidad de los que pensaban que el marcador era corto y que a este equipo le pasan demasiadas desgracias como para confiarse, llegó el 2-0 así como si nada. No sabemos qué significa que Pedro León se toque el pelo por encima de la cabeza, pero parece que sus compañeros sí lo entendieron. Porque el muleño se fue a la esquina, se tocó la cabeza, sacó y apareció Javi Rueda entre el mogollón para poner el 2-0 y demostrar la importancia de la estrategia, un recurso poco explorado por el Real Murcia.

Sin apenas desperezarse, el Real Murcia ya se había comido al Nástic de Iñaki Alonso, y todavía quedaba una segunda parte que, de mantenerse la energía murcianista, que prometía. Y fue el propio entrenador visitante el primero que se dio cuenta lo fácil que lo estaba poniendo su equipo en Nueva Condomina. De hecho, a la vuelta de vestuarios, ya había introducido tres cambios.

Decía que la segunda parte prometía, pero en realidad la segunda parte fue como un folio que se queda en blanco. El Real Murcia pudo disfrutar del paso de los minutos dedicándose a contener los tímidos ataques del Nástic e intentando salir con velocidad pero sin precisión. Y, para ajustar más el centro del campo, Mario Simón no tardó en recuperar el trivote que tanto le enamora. A los 65 minutos, Ganet entraba al campo en detrimento de Arnau.

Romera seguirá sin poder jugar la próxima semana Las primeras semanas de Dani Romera como jugador del Real Murcia no le están saliendo nada rentables al club grana. El delantero, que firmó el 1 de febrero, lleva dos partidos sin poder jugar por una lesión muscular que había sufrido con el Castellón y tampoco podrá ayudar a sus compañeros el próximo domingo. Y es que, sabedores de que el futbolista sigue con problemas, este sábado decidían que forzara la tarjeta amarilla para cumplir ciclo -acumulaba cuatro de sus partidos con el Castellón-. Lo hizo en los últimos minutos del choque frente al Nástic, cuando salió del banquillo y protestó una decisión del colegiado. No viajará a Logroño.



Joao, otra vez protagonista

No parecía que fuese a correr peligro el 2-0, pero por si acaso, Joao Costa volvió a salir al rescate demostrando que está en plena forma. Apareció el luso en el 72 para evitar el gol de Guillermo Fernández en una de las pocas llegadas visitantes.

El resto del tiempo simplemente quedó para entradas y salidas de jugadores. Loren Burón sustituyó a Alfon en el 77 y Pedro León y Toril se fueron al banquillo en el 84, dando paso a Alberto López y al canterano Ángel García. Al que habrá que esperar para ver debutar es a Dani Romera, fichaje estrella del mercado invernal de los granas. Este sábado volvió a ver todo el partido desde el banquillo, algo que ya ocurrió contra la Real B. Y es que parece que el almeriense no está completamente recuperado de sus problemas musculares. De hecho, en los últimos minutos, forzó desde el banquillo la amarilla para cumplir ciclo, por lo que tampoco estará el próximo domingo en Logroño.

Al final el Real Murcia mantuvo sin problemas el 2-0, sumando los tres puntos en uno de los partidos más fáciles de la temporada. A ello contribuyó también un Nástic muy lejos del nivel de otros equipos que han pasado por NC. Y es que, nunca fue rival para los murcianistas.

Simón: «Ganar era fundamental para seguir en el grupo de arriba»

Mario Simón, técnico del Real Murcia, calificó la victoria de «muy importante» porque veníamos del palo de la semana pasada». «Ganar hoy era fundamental para seguir en el grupo de arriba», decía.

Sobre la alineación, el técnico explciaba que «hemos apostado por un segundo punta y con la baja de Dani Vega también hemos dado entrada a Alfon, que el otro día nos dio buenos minutos». «Han hecho lo que esperaba de ellos y por eso hay que ponerles buena nota a los dos».

A Mario Simón le gutó su equipo ante el Nástic: «Hemos estado bien, hemos asumido el control y hemos querido elaborar. Sabíamos que era un buen rival y que el partido podría estar condicionado por lo que pasó la semana pasada, porque a veces a los futbolistas les cuesta, pero hemos hecho un buen partido y hemos estado serios después del 2-0». Además destacó, que la victoria de ayer fue una victoria «de equipo», y ese saber competir nos estaba altando en algunos partidos.

Mario Simón volvió a elogiar a Pedro León: «Es un ejemplo de humildad, que es algo importante. Tiene ganas de hacer historia con el club de sus amores. No le pongo ni un pero en los partidos ni en el día a día. Siempre quiere competir y nos da minutos de mucha calidad».

Por último, se refirió a la acción en la que Dani Romera vio una amarilla estando en el banquillo. «Ha salido a protestar una acción y le ha caído la tarjeta», decía de una acción en la que realmente el delantero forzó la cartulina para cumplir ciclo la próxima semana. Y es que no iba a poder jugar al no estar todavía recuperado al 100% de sus molestias.