25 de noviembre de 1990. 19 de marzo de 1995. 22 de marzo de 2015. Y 29 de mayo de 2016. Esas fechas están grabadas en el recuerdo de la afición del UCAM Murcia, antes CB Murcia o Júver, porque en las mismas el equipo murciano venció al Real Madrid. Solo 4 victorias en 49 enfrentamientos. Es decir, un 8% solo de triunfos en la historia de enfrentamientos.

Hoy, en el Palacio de los Deportes de Murcia (18.30 horas, #Vamos de Movistar), se vivirá otra lucha entre David y Goliat, entre un Real Madrid que es segundo en la Euroliga aunque con un partido menos disputado que el líder, el Olympiacos, y que en Liga Endesa también marcha primero con un balance de 16 victorias y solo tres derrotas, sufridas ante Cazoo Baskonia, Casademont Zaragoza y Barça. En la competición doméstica el conjunto que dirige Chus Mateo, un técnico vinculado a San Javier porque allí ha celebrado durante muchos años un campus para jóvenes, ha ganado 11 de los últimos 12 partidos, éxitos todos ellos con solvencia salvo el que logró el Bilbao (80-85).

Los universitarios, que han vivido una semana complicada por tener que viajar a Estambul y no poder jugar su partido de la Basketball Champions League por los terremotos, no logran el triunfo en liga desde la última jornada de la primera vuelta en la pista del Fuenlabrada. Ante el Baskonia y el Betis cayó derrotado y ahora tiene un calendario apretado y exigente con duelos ante Real Madrid, Joventut, Unicaja y Granada. Para mantenerse en la lucha por la octava plaza, da igual el rival que esté enfrente, aunque sea un Real Madrid con un potencial excelso, donde el alero Dzanan Musa atraviesa un momento brillante, promediando en los partidos que ha disputado en 2023 17,1 puntos, 2,7 rebotes, 2,8 asistencias y 15,6 de valoracion. No parece tener un antídoto para el bosnio el UCAM Murcia CB, a quien tendrá que defender James Anderson, menos atlético.

Mateo, quien ya dirigió al Real Madrid el pasado en el triunfo en Murcia por el infarto que sufrió Pablo Laso, ha puesto en alerta a sus jugadores, para que no desvíen la atención del partido de hoy por la proximidad de la Copa del Rey, que se celebra la semana que viene en Badalona: «Debemos estar centrados en este partido y «no pensar en otras cosas», ha dicho el madrileño, quien recordó que «es un campo que siempre te pone las cosas difíciles, un rival con mucha intensidad y muy fuerte en la pintura. Es uno de los mejores en el rebote a nivel global y en el ofensivo, al que le gusta correr después de pérdida y tienes que estar atento al balance defensivo», destacó.

«Además, tiene buenos tiradores y jugadores de uno contra uno, con talla, y no te permite hacer las cosas fácilmente. Tenemos que estar preparados para jugar con atención», siguió.

Además, sobre la atípica semana para el Real Madrid, que no ha comteido en Euroliga por suspenderse su partido ante el Efes, Mateo afirmó que «los partidos los preparamos casi siempre de la misma manera, pero sí ha cambiado la dinámica de entrenamiento. Hemos entrenado más días por el partido aplazado y estamos deseando retomar la competición, porque una semana tan larga sin partidos se nos hace raro», finalizó Chus Mateo.