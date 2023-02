En el fútbol, empezar la casa por los cimientos y no por el tejado es algo fundamental para tener éxito. Ser solidarios en tareas defensivas y tener un bloque compacto es sinónimo de buenos resultados. Y con esas premisas, el UCAM Murcia está logrando resultados que hace años que no conseguía. Sin tener un gran protagonismo constante en ataque, ha conseguido a través de la defensa imponerse en una categoría que se le estaba empezando a atragantar.

Porque en el fútbol, ganar con lo justo también significa conseguir tres puntos. Con una buena defensa y aprovechando su ocasión de gol, se impuso ayer el UCAM Murcia a un Juventud de Torremolinos incapaz durante los noventa minutos. No fue la versión más incisiva de la temporada. Ni mucho menos. Tampoco la que mejor trato de balón mostró. Pero sí fue una de las actuaciones más sólidas de la temporada para el UCAM Murcia. Consiguió durante prácticamente todo el partido mantener a raya al equipo local, que estuvo agazapado hasta los últimos minutos, cuando tuvo alguna oportunidad de igualar la contienda.

La mejoría en defensa del UCAM Murcia es obvia y es la gran culpable de que los universitarios estén donde estén actualmente. De los últimos seis partidos, en cinco han conseguido mantener la portería a cero. Eso, como mínimo, te hace empatar. Y con la calidad que tiene el UCAM en su plantilla, lo normal es que algún gol por partido caiga. Es así de sencillo. Pero, lo que no es tan sencillo es llegar al punto de que once jugadores apáticos se conviertan en perros de presa. Ahí tiene gran parte de culpa Jorge Romero, que sin hacer mucho ruido, ha logrado encadenar cuatro victorias consecutivas en liga, algo que no ocurría en el club universitario desde el año 2018 con Munitis a los mandos.

Debido a los últimos resultados, la visita a Torremolinos no suponía ninguna urgencia para los universitarios, pero a su vez, tampoco podían permitirse una relajación excesiva porque el colchón de puntos con el corte de play off es prácticamente nulo a estas alturas. Todo está en un puño.

Sin esas urgencias iniciales salía el UCAM Murcia al partido. Volvía Samu Mayo al once por la ausencia de Vicente Romero, al igual que Javi Ramírez. Su lugar lo ocupó Yasser, que volvía a esa posición después de haber maravillado en la mediapunta hace tan solo una semana. El multiusos de Romero. Y otra vez, de lo mejor del partido.

La hora de la siesta afectó a los dos equipos. Ambos salieron dormidos y sin una idea clara para hacer daño. De hecho, en los primeros cuarenta y cinco minutos, las ocasiones de peligro brillaron por su ausencia. El Juventud de Torremolinos solo intimidó la portería de Pau Torres por culpa del ‘fuego amigo’ de Mario Abenza, que puso al arquero en una complicada situación tras una nefasta cesión atrás que casi acaba en gol local. Fue la más clara del Torremolinos y no fue por mérito propio. Eso ocurrió en los primeros 20 minutos. Pues hasta los últimos diez, el Torremolinos no volvió a acercarse a los dominios de Pau Torres con claridad.

El camino del UCAM Murcia había sido similar. No lograba superar las líneas de presión del Juventud de Torremolinos y avanzar se le hacía muy complicado. No pudo generar apenas peligro. Solamente Yasser de libre directo probó fortuna. Cuando parecía que el partido se iba a ir al descanso en empate a todo -goles, sensaciones y mal juego-, apareció Chumbi para dejar su sello. Apareció Javi Moreno por la derecha, la puso al segundo palo hacia Víctor Mena y éste, con la cabeza, asistió a Chumbi, que tras un gran giro, definió a la perfección con la pierna izquierda. Encontró oro el UCAM Murcia antes del descanso y ya se está empezando a convertir en costumbre. Sexto gol del aguileño, que no baja el pistón. Está siendo de lo más destacado de las últimas jornadas para los universitarios.

La segunda parte se desarrolló prácticamente de la misma manera, aunque es cierto que con algo más de tensión por parte de ambos equipos. Tiró de oficio el UCAM para aguantar el resultado y para evitar que los locales crearan peligro. Destacar el trabajo de Samu Mayo, que siempre aprovecha sus oportunidades, y de Raúl Pescador, que desde que salió al terreno de juego, fue un diablo por la derecha.

Le sobró con lo justo a un UCAM Murcia que ahora mismo parece imparable. Ya solo está a tres del Recreativo de Huelva -con un partido más- y la sensación es que aún no han alcanzado su techo. La vida en el UCAM Murcia ha cambiado radicalmente en cuestión de semanas.

Romero: «Hemos solventado bien un partido muy difícil»

Jorge Romero valoró positivamente el gran triunfo conseguido ante el Juventud de Torremolinos. «Ha sido un partido muy competido y difícil. Ha habido fases de todo, pero creo que lo hemos solventado bien», explicó. «Hemos tenido una oportunidad y lo hemos aprovechado», añadió.

Con el marcador a favor, tiró de oficio el UCAM para amarrar el encuentro. «En la segunda parte tratamos de aprovechar el resultado a favor. No hemos metido el gol de la tranquilidad, pero hemos conseguido una victoria que nos refuerza mucho», finalizó.