Victoria de prestigio del FC Cartagena en Ipurua frente a un Eibar que no perdía en casa desde mayo del año pasado y que ve cortada su racha tras el efectivo partido de los albinegros. El fulgurante inicio, con gol de Jairo a los dos minutos y un segundo de Valle a los cinco, dejó casi sin opciones a los locales, que se toparon con la defensa cartagenera, con Aarón Escandell y con la mala finalización cuando intentaron recortar distancias. Gana su primer partido del año el equipo de Luis Carrión tras ocho jornadas sin conseguir los tres puntos y se vuelve a alejar de la zona de descenso hasta los 10 puntos.

El Cartagena empezó el partido con hambre mientras el Eibar pecó de relajación.Cuando no se había llegado al segundo minuto de partido, en el primer acercamiento peligroso logró el cuadro albinegro -hoy de blanco y rojo- el primer gol del encuentro. Subió Martos por la izquierda y recibió el balón para controlar y disparar con mucha fuerza a portería. No estuvo nada bien en el rechace Luca Zidane ante un balón no muy escorado y la dejó muerta en la frontal del área: Jairo no se lo pensó dos veces y le pegó en carrera de volea con el empeine para ponerla cerca del poste izquierdo cuando el portero aún se recolocaba de la primera acción.

No se había recuperado el conjunto local del primer golpe cuando el Cartagena le dio el segundo tan solo dos minutos después. Ureña recibió de nuevo en banda izquierda, recortó al defensor con un buen movimiento y levantó la cabeza para ponerla al centro del área, donde Borja Valle la esperaba solo tras el resbalón de Berrocal. Le bastó al de Ponferrada con poner el interior de su pie derecho para darle continuidad al centro y alojarla al fondo de las mallas por el palo largo.

A partir del segundo gol le costó mucho al Cartagena pisar campo contrario y el Eibar empezó a imponerse claramente en posesión, pero sus llegadas por la banda tampoco fueron demasiado claras y no finalizaron con disparos entre palos. Cerca estuvo de poner el 1 a 2 Kiko Olivas en propia meta cuando desvió un centro hacia atrás en carrera, pero Escandell realizó la parada del partido para evitar que el rival recortara distancias en el marcador a la media hora.

El último tramo de la primera parte fue de dominio local, aunque las interrupciones por faltas ayudaron a calmar el ímpetu de remontada. Obligó el Eibar a retroceder a los cartageneristas, que se defendieron con solidez, pero que no fueron capaces de salir a la contra con efectivos.

Así llegó el encuentro al descanso y en la reanudación el Eibar apretó en busca de un gol que le diera esperanzas. Matheus disparó muy desviado en la primera que tuvieron los armeros, sin embargo, en la siguiente a punto estuvo de anotar Stoichkov. Envió Rahmani un pase bombeado que superó a toda la defensa y el delantero controló y golpeó de volea mientras giraba sobre sí mismo para mandarla por encima del travesaño cuando estaba solo ante Aarón.

El asedio eibarrés se hizo patente con dos centros idénticos de Imanol que Rahmani cerca estuvo de aprovechar. Permitió demasiado el Cartagena y Nolaskoain volvió a rozar el tanto con un testarazo. Sin embargo, cuando mejor parecía estar el equipo local llegó el gol de la sentencia, del exjugador del Eibar Pablo De Blasis. Condujo el argentino con espacio y abrió a Pepe cuando ya pisaba área rival. El centrocampista se la devolvió y al primer toque le pegó Pablo para certificar su recuperación y la de su equipo.

A veinte minutos del final sentenció el partido el Cartagena y no fue capaz de levantar la losa el Eibar a pesar de sus intentos. De la mejor manera volvió a ganar el equipo de Luis Carrión tras ocho jornadas sin hacerlo, en uno de los campos más complicados de Segunda División y contra un equipo que llegaba lanzado a por el objetivo del ascenso. Se mantiene a ocho puntos del play off el conjunto albinegro, pero aumenta a diez el colchón sobre el descenso.