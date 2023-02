La vida en el fútbol puede cambiar en cuestión de días. Y es precisamente lo que le ha ocurrido al UCAM Murcia, que ha pasado de ser una de las decepciones de la temporada a ser uno de los más temidos por el momento de forma que atraviesa. No pierde desde el pasado 10 de diciembre y desde entonces suma cuatro victorias y dos empates en los seis encuentros disputados. Un subidón que le ha aupado en la clasificación hasta el tercer puesto.

Los universitarios parece que por fin han arrancado después de una primera vuelta muy turbulenta. Los nuevos fichajes y la adaptación de Jorge Romero han reactivado a un equipo que iba a la deriva y sin un rumbo claro. Después de la goleada ante el Vélez (4-0), rival que estaba por encima en la tabla antes del encuentro, confirmó lo que se intuía: la recuperación del UCAM Murcia. Pero antes de ello, tenía que demostrarlo en un gran cita. Y esa lo era, por lo que disipó todas las dudas que pudieran quedar en el aire.

Esta jornada, a pesar de no jugar contra un equipo de la parte alta de la tabla, también tiene una dura prueba para intentar dar caza al Recreativo de Huelva, segundo clasificado con seis puntos más que el UCAM Murcia. Se enfrentará al Juventud de Torremolinos (16.30, Web Directo) en un encuentro en el que tratará de seguir invicto por séptimo partido consecutivo y seguir instalándose en el play off. Una zona que, pase lo que pase, no debería abandonar hasta el fin de temporada, tanto por calidad individual como por objetivo y presupuesto.

El Juventud de Torremolinos marcha en decimotercera posición, en play out a Tercera RFEF. Sin embargo, el inicio de año y las nuevas incorporaciones le han venido bien. Han ganado tres de sus último cuatro partidos y los dos últimos consecutivos fuera de casa.

El encuentro ante el equipo andaluz supondrá la vuelta de Raúl Pescador al club con el que jugó en la primera mitad de competición. El extremo, que empezó su andadura universitaria con dos goles, podría empezar el encuentro como titular. No querrá hacer muchos cambios Jorge Romero después de la exhibición de la semana pasada.