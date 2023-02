El UCAM Murcia sigue imparable. Suma y sigue el conjunto universitario en su ascenso meteórico en la clasificación tras sumar su cuarta victoria consecutiva ante el Juventud de Torremolinos (0-1) en un encuentro en el que le bastó con lo justo. Otra vez fue Chumbi el elegido para marcar las diferencias con su sexto gol de la temporada. El aguileño, en un encuentro gris en el que ocurrieron pocas cosas a nivel ofensivo, aprovechó la única ocasión que tuvo para decantar la balanza hacia un equipo que por fin sonríe.

El equipo de Jorge Romero tenía en su mano seguir instalándose en la zona de play off. De donde, pase lo que pase, ya no deberían salir hasta que acabe la liga regular de Segunda RFEF. Querían sumar la cuarta victoria consecutiva y prolongar su condición de invicto por séptima jornada. No lo iban a tener fácil, pues el Juventud de Torremolinos, a pesar de estar abajo en la tabla, había ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y los dos últimos de forma consecutiva a domicilio.

Debido a los últimos resultados, la visita a Torremolinos no suponía ninguna urgencia para los universitarios, pero a su vez, tampoco podían permitirse una relajación excesiva porque el colchón de puntos con el corte de play off es prácticamente nulo a estas alturas. Todo está en un puño.

Sin esas urgencias iniciales salía el UCAM Murcia al partido. Volvía Samu Mayo al once por la ausencia de Vicente Romero, al igual que Javi Ramírez. Su lugar lo ocupó Yasser, que volvía a esa posición después de haber maravillado en la mediapunta hace tan solo una semana. El multiusos de Romero.

La hora de la siesta afectó a los dos equipos. Ambos salieron dormidos y sin una idea clara para hacer daño. De hecho, en los primeros cuarenta y cinco minutos, las ocasiones de peligro brillaron por su ausencia. El Juventud de Torremolinos solo intimidó la portería de Pau Torres por culpa del ‘fuego amigo’ de Mario Abenza, que puso al arquero en una complicada situación tras una nefasta cesión atrás que casi acaba en gol local. Fue la más clara del Torremolinos y no fue por mérito propio.

El camino del UCAM Murcia había sido similar. No lograba superar las líneas de presión del Juventud de Torremolinos y avanzar se le hacía muy complicado. No pudo generar apenas peligro. Solamente Yasser de libre directo probó fortuna. Cuando parecía que el partido se iba a ir al descanso en empate a todo -goles, sensaciones y mal juego-, apareció Chumbi para dejar su sello. Apareció Javi Moreno por la derecha, la puso al segundo palo hacia Víctor Mena y éste, con la cabeza, asistió a Chumbi, que tras un gran giro, definió a la perfección con la pierna izquierda. Encontró oro el UCAM Murcia antes del descanso y ya se está empezando a convertir en costumbre. Sexto gol del aguileño, que no baja el pistón. Está siendo de lo más destacado de las últimas jornadas para los universitarios. El solitario gol de Chumbi fue lo único destacable de una primera parte previsible y con poco ritmo.

Oficio para mantener la renta

Tras el descanso, ambos equipos comenzaron con una marcha más. El partido, sin ser un gran espectáculo, ganó de manera general por la intensidad que aplicaron los locales y que los universitarios se encargaron de igualar.

Encontró el UCAM Murcia alguna jugada peligrosa por la banda de Javi Moreno, que era el único que intentaba algo diferente entre los 22 futbolistas que había en el terreno de juego. Aguantó bien el equipo local, que salvo en la jugada del gol, no tuvo más trabajo.

Movió el banquillo el Juventud de Torremolinos y respondió Jorge Romero, metiendo a Raúl Pescador al campo a ver si podía tener un impacto parecido al de la semana pasada, cuando metió dos goles en su debut saliendo desde de suplente. Y lo cierto es que desde que salió, fue de lo más peligroso del UCAM Murcia. Ha entrado con buen pie al equipo y parece estar atravesando un gran momento de confianza. También tuvo un buen papel Samu Mayo. El chaval, cada vez que le toca su turno, siempre cumple. Mueve con criterio, siempre atento a las ayudas y con una técnica bestial para ver el juego de espaldas. Pudo marcar su gol tras un disparo desde la frontal, pero no le salió con la potencia necesaria. Es una de las mejores noticias para el club la irrupción de este joven futbolista en el primer equipo.

Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia fue haciéndose con el partido. Insistía constantemente por banda derecha. Lo había hecho con Javi Moreno y posteriormente con Raúl Pescador. El Juventud de Torremolinos acusó el esfuerzo físico y dejó más espacios atrás en los últimos diez minutos de partido. Lo aprovechó el UCAM, que tuvo un par de ocasiones con disparos lejanos, pero no acabaron en nada.

No le hacía falta más al equipo murciano. Con ser sólidos se llevarían tres puntos complicadísimos en un encuentro que ciertamente fue de empate. Ninguno hizo méritos de más para llevarse los tres puntos. Pero en las últimas semanas, al UCAM Murcia le sale todo. Y eso que apretó en los últimos minutos el Juventud de Torremolinos. Tuvo dos ocasiones cerca del 90, pero Pau Torres acertó en ambas y salvó tres puntos que son de oro para un UCAM Murcia que avanza imparable.