Luis Carrión, entrenador del Fútbol Club Cartagena, atendió ayer a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova antes de iniciar el viaje hasta Eibar para analizar el complicado partido de mañana frente al conjunto armero (18.30) y para ofrecer su visión del alarmante momento que atraviesa su equipo. «Estamos un poco fastidiados por la situación, pero buscamos elementos positivos dentro de lo malo. El otro día hicimos un buen partido y hemos intentado poner el foco en ello para mejorar los resultados entendiendo que ese es el camino», expresó el catalán en una aparición en la que destacó en reiteradas ocasiones el buen trabajo del equipo a pesar de la nefasta racha.

Es consciente Carrión de la alarma que generan los resultados y por eso quiere ganar cuanto antes. «Tenemos que conseguir un resultado ya. Tenemos que ganar, hacer las cosas bien y confiar en lo que hacemos. Siendo positivos lo conseguiremos», afirmó. No obstante, el técnico quiere llevar su análisis de la situación más allá de los marcadores, que no están acompañando al equipo. «Mi valoración no va en función de los resultados. Por ejemplo, en Andorra fue malísima y ganamos. Ante el Levante fue buena y perdimos. Gracias a Dios estamos en una buena posición por nuestra primera vuelta y solo tenemos que pensar en hacer un buen partido en Eibar», expresó.

La losa de los ocho partidos sin ganar está lastrando mucho al equipo y Luis quiere quitarle ese peso de encima a los jugadores. «Sabemos el tiempo que llevamos sin ganar y nos está afectando demasiado. ¿Nerviosismo por no ganar en ocho o quince partidos? Nerviosismo teníamos el año que llegué, que estábamos con la soga al cuello y lo conseguimos sacar», manifestó. Según el barcelonés, «el nerviosismo te lleva a tomar malas decisiones y hay que tener tranquilidad».

Sobre su rival de este fin de semana, un Eibar que no pierde en Ipurua desde mayo del año pasado, Luis admitió sus virtudes a la vez que apuntó sus defectos. «Es un equipo que hace muy bien las cosas. Están muy bien en casa y fuera porque compiten bien, son intensos y manejan bien el balón. Su gente de arriba es muy rápida y tiene delanteros diferentes, pero al final es un equipo más de Segunda. Los he visto bastante este año y han tenido partidos en los que han sufrido en casa», aseguró. «Vamos con la intención de hacerlo bien y conseguir una victoria en Ipurúa. Si lo conseguimos saldremos reforzados porque puede significar el doble que un triunfo normal», explicó.

Para el partido, Luis no tendrá disponible a Franchu, que mantiene la ‘cláusula del miedo’ con el Eibar y que además vio la quinta amarilla en la última jornada. El técnico admitió además que Ferreiro y Poveda tienen problemas para llegar. «Mañana lo valoraremos, pero es complicado que David y Darío lleguen al partido», confirmó.

El calendario ha sido especialmente caprichoso con el Cartagena y le ha deparado tres partidos fuera de casa de los próximos cuatro en un momento delicado, no obstante, Carrión ve al equipo preparado. «Tenemos capacidad para ganar a cualquiera como ya hemos hecho con varios rivales que tenemos en este tramo. Ganamos al Levante, al Eibar o al Real Oviedo. Ahora la situación es diferente y estamos trabajando más para conseguir las victorias», declaró.

En el actual contexto de dificultad, la directiva albinegra ya ha manifestado en más de una ocasión su máxima confianza en Luis, lo que agradeció ante los medios. «Estoy muy agradecido. A la gente la conoces en los momentos difíciles y en el mundo del fútbol es muy complicado tener paciencia. Aquí ven cómo trabajamos y eso da motivos para pensar que podemos hacer las cosas bien. Hay que devolver la confianza con victorias», concluyó el preparador cartagenerista.