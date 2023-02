Que el Fútbol Club Cartagena vive uno de los momentos más complicados de los últimos años no es noticia. La crisis del equipo es una realidad y se alarga ya hasta las ocho jornadas en las que los albinegros no han logrado ni una sola victoria. El bache es importante y urgen tres puntos que terminen con toda negatividad, no obstante, tendrán que luchar por ellos lejos de casa. Tres de los siguientes cuatro partidos los juega el cuadro cartagenero como visitante y de esa forma debe buscar la recuperación para no caer en los puestos de abajo. Eibar, Vitoria y Ponferrada retan a los de Luis Carrión en el momento más complicado del técnico catalán al frente del FC Cartagena.

No esperaba verse envuelto en esta situación el entrenador barcelonés. Menos aún cuando rozaba con los dedos el honor de convertirse en el técnico con más victorias del club albinegro en menos partidos. Se le atragantaron las 34 victorias en Segunda a Carrión y solo pudo igualar a Juan Ignacio Martínez antes de caer en desgracia. Ahora, el mal momento de forma del equipo le ha llevado a marcar la historia, pero de manera negativa, ya que se ha hecho con la peor racha de resultados de un entrenador en el FC Cartagena. Sus 5 derrotas y 3 empates empeoran las series de Javi López en 2012 y José Ramón Corchado en 2002 con 3 derrotas y 5 empates cada uno. En ese contexto se enfrenta Luis Carrión a su peor momento como entrenador cartagenerista y a una recuperación que se antoja difícil. De los próximos c’uatro encuentros, solo jugará en casa una vez el Cartagena frente al Real Oviedo, mientras que tendrá que apretar los dientes frente al Eibar este próximo fin de semana, ante el Alavés dentro de dos semanas y contra la Ponferradina seguidamente. Ipurua, Mendizorroza y El Toralín medirán la capacidad de un equipo que, de no ganar en esta serie de cuatro puede meterse en un buen lío. El Eibar espera con el cuchillo entre los dientes a un Cartagena en reconstrucción este domingo. Las sensaciones del cuadro cartagenero mejoraron en el último partido, pero el tercer clasificado de LaLiga Smartbank no hace prisioneros. Los de Gaizka Garitano vieron cortada su racha de ocho partidos sin perder en la última jornada ante el Alavés y cayeron fuera de los puestos de ascenso directo, por lo que el encuentro ante el Cartagena es vital para recuperar confianza. De eso se puede aprovechar también el cuadro albinegro, que puede jugar con las dudas de un equipo que vien de perder. Tras el choque ante el Real Oviedo en casa, un Alavés enrachado recibe la visita de los cartageneros. El equipo de Luis García ha ganado los tres últimos encuentros de forma consecutiva y se ha consolidado en el play off ganando, entre otros, al propio Eibar. Después de perder la categoría en el pasado curso, los balquiazules quieren volver cuanto antes a Primera División y no pueden fallar si quieren colarse en los dos primeros puestos. Para terminar la travesía visitante, el Cartagena tendrá que ir a El Toralín para medirse a la Ponferradina en un encuentro más asequible sobre el papel, pero que no se le ha dado bien a los de la ciudad portuaria últimamente. La última vez que venció el equipo albiengro a los bercianos fue en la temporada 2020-21 y fue, precisamente, en El Toralín. No obstante, en los siguientes cuatro enfrentamientos no ha ganado el Cartagena cosechando un empate y tres derrotas. No es nada sencillo el calendario que tiene por delante el conjunto de la trimilenaria, pero tiene ciertos aspectos positivos a tener en cuenta. Jugar fuera de casa puede terminar beneficiando al Cartagena en una situación tan dramática como la actual, ya que no tendrá la presión de su propia afición, hastiada por la racha negativa. Además, cualquier punto logrado como visitante ante los grandes rivales que le esperan puede ser mejor considerado que en otras ocasiones. Lo que queda claro es que el momento para la recuperación del Cartagena es ahora o nunca y no pasa por el Cartagonova.