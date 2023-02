La Copa de España es el torneo más atractivo del fútbol sala nacional. Y la Región de Murcia puede presumir de contar con dos equipos en liza. Uno de ellos estará mañana sábado en semifinales; el otro regresará a casa con el amargo sabor de la derrota y el fracaso. El sorteo deparó que Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se tengan que ver hoy las caras (17.45 horas, Teledeporte) en el Palacio de los Deportes de Granada. Por ello, solo uno quedará vivo.

Las dinámicas con las que llegan los equipos a la competición son importantes. A tenor de ellas, ElPozo es hoy el favorito pese a que ha perdido los dos duelos contra el Jimbee esta temporada. Desde que perdió a principios de diciembre en la pista del Movistar Inter, no ha conocido la derrota en liga -6 victorias y 1 empate-, campeonato donde acumula cuatro meses sin perder. Pero en el recuerdo está la derrota con estrépito ante el Barça en las semifinales de la Supercopa (7-2), una herida que aún sangra y que se hace presente en una competición del KO, o la eliminación en la Copa del Rey a manos de un equipo de Segunda, el Sala 10 Zaragoza.

El Jimbee Cartagena, que cuando se enfrentó a ElPozo en la primera vuelta a finales de noviembre era una locomotora, está en un momento de dudas. Atrás han quedado las lesiones de jugadores importantes con los que no ha podido contar durante varias jornadas, pero ahora la plantilla está al completo. Y pese a ello no conoce la victoria desde el 20 de enero, cuando derrotó a Osasuna Magna. Eso sí, no ha perdido desde el 21 de diciembre, pero el resto de duelos los ha saldado con empates insuficientes para el potencial de la plantilla de Duda, que llegó a igualar en el liderato al Barça para posteriormente desinflarse. Además, los partidos de liga ante Movistar Inter (4-1), Barça (8-1) y Mallorca (6-3), todos ellos fuera de casa, los ha perdido.

Ambas plantillas llegan al completo al duelo de hoy. ElPozo por fin ha recuperado a su capitán, Fernando, mientras que en el Jimbee ya ha cogido ritmo Meira. Además, los cartageneros cuentan con el concurso de su refuerzo de invierno, el pívot Pablo Ramírez, firmado al Antequera tras pagar su cláusula de libertad.

Duda: «Ellos están más picados porque les hemos ganado los dos partidos»

Que el Jimbee Cartagena haya ganado a ElPozo Murcia las dos ocasiones en las que se han visto las caras esta temporada, no es para Duda, entrenador del equipo cartagenero, un hecho que convierta a su equipo en favorito: «Hemos ganado dos partidos a ElPozo, algo que solo hace que se piquen más y nos tengan más ganas, y para ello tenemos que estar preparados todos, para las excesivas ganas ellos a las que vamos a intentar responder a nivel de juego, porque a nivel de motivación, más que nosotros no tiene nadie», dijo ayer en rueda de prensa el entrenador del Jimbee, un club que afrontar su cuarta participación en la Copa de España.

«Es la competición más coqueta, jugamos contra un rival que es muy tradicional, y nuestra afición tiene especial interés en que le ganemos, todo eso hace que sea un partido muy tenso y especial», opinó el que fuera técnico durante 17 años del rival de hoy.

Del rival, que se encuentra en su mejor momento de la temporada, espera «lo mejor, como su pegada, y los jugadores decisivos que tiene, además de sus ideas, que cada vez las tiene más claras. ¿Cómo ganarle? Hay algunos aspectos tácticos importantes, pero sobre todo no arrugarse, no echarse para atrás, ser constantes durante el partido porque siempre aparecerán nuestras oportunidades. Vamos a tener opciones de ganar sí o sí», declaró.

El Barcelona sufre para ganar al Valdepeñas (3-2)

El Barça se convirtió ayeren el primer semifinalista de la Copa de España al vencer con sufrimiento en el primer partido de cuartos de final por 3-2 al Viña Albali, que llegó con ventaja al descanso y dio la cara pero que no pudo frenar en el segundo tiempo el potencial azulgrana. Adolfo y en dos ocasiones Pito fueron los autores de los goles, el último a cuatro minutos del final.

En el otro partido de cuartos, Mallorca Palma y Jaén se enfrentan esta noche a las ocho, tras el Jimbee Cartagena-ElPozo. Los ganadores de estas dos eliminatorias se medirán el sábado por la noche (21.30) con un puesto en la final en juego.