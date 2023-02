Solo había dado dos ruedas de prensa en su vida. Eso ha asegurado Felipe Moreno este jueves en un encuentro celebrado con los medios de comunicación en un hotel murciano. La de hoy ha sido la tercera. Y aunque se había hecho esperar, el cordobés por fin ha enseñado la patita para dar su versión del fracaso que vivió al verse roto su acuerdo con Agustín Ramos para entrar en el Real Murcia. Pero no solo ha mirado Moreno al futuro, el ex responsable del Leganés también ha querido mirar al futuro, y para que su futuro en la entidad grana se haga realidad ha pedido el apoyo de los accionistas.

Podría haberse quedado en palabras y promesas verbales, pero Felipe Moreno ha querido dar un paso más y se ha comprometido ante notario a poner cinco millones de un golpe en el Real Murcia si el consejo de administración actual, presidido por Agustín Ramos, dimite en la próxima Junta. No solo eso, además asegura que en julio abonaría otros cinco millones. Eso solo para empezar, porque luego iría asumiendo el resto de compromisos de deuda para, según ha detallado, “en menos de cinco años dejar a cero toda la deuda”.

Tendiendo la mano a todo el mundo (accionistas, instituciones, empresarios…), Felipe Moreno no solo usó el comodín del dinero. El cordobés también puso sobre la mesa toda la documentación que confirma el acuerdo que tiene firmado con Mauricio García de la Vega, al que ya ha pagado dos millones de euros y que, de realizarse otro pago idéntico, acabaría de una vez por todas con el litigio por la propiedad que tiene bloqueada a la institución. “Tengo en la mano solucionar los dos grandes problemas del Real Murcia”, explicaba en una comparecencia a la que también quisieron acercarse muchos accionistas, algunos de ellos reconocidos, como los expresidentes Francisco Tornel y Txema Almela. Añadiendo además que “Mauricio García de la Vega no será un problema para el Real Murcia”, siempre y cuando él coja los mandos del club.

Nave que pilotará solo, porque en todo momento descartó la posibilidad de volver a iniciar conversaciones con Agustín Ramos. Rota la relación entre ambos, la única condición que pone Felipe Moreno para inyectar diez millones de euros en el Real Murcia en los próximos meses es que “Ramos se eche a un lado”.

Una de las cuestiones que tuvo que explicar Felipe Moreno es por qué no ha puesto dinero aprovechando el lanzamiento de préstamos convertibles. El cordobés lo dejó claro: “Si no estoy dentro del consejo, cómo voy a poner dinero. Eso sería una locura”, para insistir posteriormente en que “¿quién pondría cinco millones en un sitio que no puede controlar?”. Además recordó que sí ha puesto dinero, los dos millones pagados a Mauricio García para solucionar el problema judicial. “Me quedé fuera del club después de pagar dos millones para solucionar el problema”.

Sobre García de la Vega también dijo que "son amigos", bromeando que desde que le pagó dos millones "somos más amigos todavía", y descartó que vaya con él de socio en el caso de que entre en el Real Murcia. Porque si accede al club le comprará el 100% de las acciones que ahora mismo están en manos del mexicano.

Por tanto, para que el dinero de Felipe Moreno pueda entrar en el Real Murcia, los accionistas más pequeños tendrán que movilizarse y sumar apoyos para derrocar en la Junta de Accionistas del próximo 8 de marzo a Agustín Ramos. No lo tendrán fácil, porque ya se intentó en la última Asamblea y al final el presidente salió reforzado gracias al apoyo del Kbussines y de Enrique Roca. Pero antes de que llegue ese día, Felipe Moreno tendrá que reunir a un 5% de los accionistas para poder exigir que se incluya un punto en el Orden del Día. En ese punto se someterá a votación el apoyo a la propuesta del cordobés por parte de la Junta.

Lo que tiene claro Felipe Moreno es que si la Junta rechaza su candidatura y aprueba la conversión en acciones tanto de los préstamos convertibles inyectados en enero como el dinero metido en el club por Agustín en este último año, prácticamente acabarán sus opciones de llegar al club grana. Porque con el actual presidente controlando casi el 35% del club, ya los pequeños accionistas no tendrán ningún poder para tomar decisiones.

Pese a que no lo tiene fácil, el ex del Leganés tiene diseñada la hoja de ruta para entrar ya en el Real Murcia, incluso ya sabe quién será su presidente durante la etapa de transición que se abriría si la Junta le apoya y el actual consejo dimite. Aunque no quiso decir nombres, afirmaba que iba a ser "murciano", no descartando la posibilidad de que sea mujer. Y es que durante su etapa en el Leganés fue su mujer la que ejerció como presidenta.

También habló Moreno de las inyecciones de capital llevadas a cabo en el último mes, refiriéndose al millón y medio puesto por Agustín Ramos y Enrique Roca. “Lo que han metido y nada… El problema del Real Murcia no se arregla con un millón y medio”, comentaba, insistiendo en que se están incumpliendo pagos y que el club “está en riesgo de liquidación”.