"Da igual el capital que pongan, si no se resuelve el problema judicial, solo hacen endeudar más al Real Murcia"

La actualidad institucional del Real Murcia ha dado para mucho en los últimos seis meses. Desde que en julio surgiese el interés de Felipe Moreno por acceder al accionariado grana, no ha habido un día sin noticias.

Hemos vivido la pedida de mano entre Agustín Ramos y el propio Felipe Moreno y la posterior ruptura, para acabar con la aparición de un inversor fantasma o el anuncio de que Ramos y Enrique Roca inyectarían 1,5 millones al club.

Sin embargo, en todo este tiempo, no hemos sabido nada de un Mauricio García de la Vega que, pese a tener un acuerdo para vender sus acciones a Felipe Moreno, sigue firme en su estrategia judicial por la propiedad del club. Tras seis meses fuera de los focos, el mexicano rompe su silencio en La Opinión.

Hace unos días se confirmó que Agustín Ramos y Enrique Roca invertirán 1,5 millones en préstamos convertibles. Y usted ya había anunciado que impugnará. Parece esto la historia interminable...

Desde el Real Murcia parecen empeñados en ponerle eslabones a la cadena. Pero lo único que importa es que hay una resolución pendiente del Tribunal Supremo y cuando se inadmita el recurso de los abogados del club, todas las demás ampliaciones irán cayendo una tras otra, incluida esta última que está en proceso de impugnación.

Pero, aunque todo pase de la forma que dice, al final cada nueva ampliación alarga el proceso... ¿Cree que esa es la estrategia del club?

No. No creo que sea cosa del club. Es más cosa de una persona. Hay un punto en común desde que yo llegué al club y que ha permanecido desde el 2018 y se llama Daniel Moreno. Asesoró a Deseado para que no me inscribiera las acciones, asesoró a Gálvez, según me dijo el propio Gálvez, y es el que ha estado metiéndose en los consejos desde 2018.

A ver, Daniel Moreno ha podido ser un obstáculo en algún momento, pero ahora mismo ya no es consejero ni tiene ningún cargo conocido en el club...

En la única Junta de Accionistas que me permitieron entrar, Daniel Moreno, sin estar en el consejo, fue el que expuso durante más de media hora toda la situación accionarial del Real Murcia. Tengo clarísimo que le gusta estar atrás de la cortina, apretando y moviendo los tornillos. Yo creo que quien gobierna en el Real Murcia es Daniel Moreno y no Agustín Ramos.

¿Este nuevo aumento de capital es una losa más en su batalla por llegar al Real Murcia?

Para mí no es ninguna losa. Este aumento de capital solo es una losa para el club, porque aunque nadie lo quiere ver, lo cierto es que todos estos procesos solo sirven para aumentar la deuda. Se habla mucho de resolver la deuda histórica y lo único que están haciendo es incrementarla, porque si el Supremo mantiene la anulación de la ampliación de 2018 y todas las demás caen igual, todos los que han puesto su dinero serán acreedores del Real Murcia.

En el club defienden que si se anulan las ampliaciones, usted o Felipe Moreno, el que asumiera los mandos, tendrían que pagar a los accionistas.

No entiendo la lógica de eso. Porque la gente pone el dinero en las cuentas del club, por lo tanto, será el club el que tenga que devolverlo, ni Felipe ni yo ni otro. El Real Murcia es el que pide dinero y el Real Murcia es el que deberá el dinero a esas personas, que pasarán a ser acreedores del club como tantos otros llevan años esperando cobrar.

A ver, pero no hay que olvidar que si Agustín Ramos u otro no pusiera dinero, el Real Murcia posiblemente ya no existiría.

Esa es una teoría completamente válida, pero también es verdad que si a mí me hubieran dejado gestionar el club en 2018 el club estaría muy bien y nunca se hubiera planteado el problema judicial. Yo compré lícitamente el club a Raúl Moro, y tenía el derecho de gestionarlo. Igual conmigo dentro toda esta gente también podría haber prestado su ayuda económica sin saltarse la ley.

Veo que vuelve fuerte. Llevaba desde julio en un segundo plano, dando el mando de las negociaciones a Felipe Moreno, pero ni así hay forma de que se resuelva de una vez el problema.

Cuando firmé el contrato con Felipe Moreno, honrando mi palabra y mi firma, decidí apartarme para que fuera él quien hiciera todas las gestiones. Lo cierto es que fui un iluso. Pensé que el problema era yo por ser mexicano y por todo lo que se decía de que no iba a poner dinero. Pero para mi decepción me he dado cuenta de que no es así. He estado fuera del entorno del club y todo sigue enquistado. Seguimos con las actitudes chapuzas de algunos como Daniel Moreno, que se empeñan en patear el bote hacia delante.

Se habla de que Felipe Moreno y Mauricio García van de la mano. ¿Es verdad?

Felipe y yo no somos socios, para nada. Somos muy amigos, pero no socios.

¿Entonces si Felipe Moreno entrara en el Real Murcia, usted no estaría en su equipo?

Solo entraría con él si se da una de condición del contrato. Cuando yo firmé con él, había dos opciones. Él me puede comprar el 100% de las acciones o me puede comprar una parte. Entonces, pudiera suceder que si Felipe quiere que continúe en el club, solo me comprara una parte. Si adquiere el 100%, yo quedaría completamente fuera del Real Murcia.

¿Felipe Moreno le pidió que no impugnara la Junta de noviembre?

Yo respeto que Felipe Moreno haya hecho una inversión muy importante para solucionar el problema judicial que está ahorcando al Real Murcia. Hay que recordar que puso mucho dinero, mucho más del que otros han puesto, y lo hizo dando un voto de confianza a la situación como estaba, pero él no ha ejecutado la opción de compra de mis acciones aún y hasta que yo no ceda el control a un tercero, el que decido soy yo. Tengo que ser congruente con todo lo que he hecho anteriormente y si siempre he impugnado todas las ampliaciones, estaba en la obligación de hacerlo también con la última.

¿Hay una fecha límite para que Felipe Moreno ejecute esa opción de compra?

Sí. El plazo expira en diciembre de 2023.

¿Si Felipe Moreno no compra finalmente las acciones, cree que Ramos intentará adquirirlas?

Tendríamos que verlo y también habría que ver si yo se las vendo. No hay que olvidar que para diciembre de 2023 lo más normal es que el Supremo ya se haya pronunciado sobre la situación judicial, y si acaba tirando para atrás el recurso del club, todo será mucho más complicado para las personas que piensan que están por encima de la ley.

¿Y anteriormente intentó Agustín Ramos comprarle su parte?

Me lo planteó en diciembre de 2021. Nos reunimos en Odiseo antes de la Junta de Accionistas. En esa reunión, curiosamente, yo pude poner a Felipe y Agustín cara a cara. Fue mucho antes del acuerdo que luego yo firmaría con Felipe. Yo invité a Agustín a comer y cada uno invitábamos a un amigo, por lo que hay varios testigos. Durante esa comida, Agustín mostró su intención de comprar mi parte. Yo, por contra, le ofrecí otra posibilidad. Le dije que le pagaba todo lo que había aportado y que encima le dejaba como presidente, pero yo entraba a gestionar el club. Me dijo que le interesaba, que para él era importante mantenerse en el club por la imagen que el cargo le daba a él y a su empresa. Pero después de esa comida ya no me cogió el teléfono y en la Junta me comunicó que ya no había trato.

No es la única vez que se ha encontrado con Agustín Ramos. Ya que vuelve a hablar usted después de tantos meses, cuénteme qué sucedió en julio. Porque se hicieron ‘la foto de la paz’ y esa imagen nunca llegó a hacerse pública.

Cuando yo firmo el acuerdo con Felipe Moreno, éste ya hablaba con Agustín Ramos y lo mantenía al corriente de todas las negociaciones. Aunque en ese momento yo también tenía una oferta de Alfonso García sobre la mesa, me decidí por Felipe porque lo conocía de más tiempo y además de ser mi amigo siempre lo he reconocido como una persona muy profesional, muy currante y exitoso en proyectos que he estado. Al firmar el contrato, Felipe me pidió que me olvidara de los conflictos que había tenido con el club, que dejara la fiesta en paz y que actuara sin rencor. Y además, para que las aguas quedaran tranquilas, también me pidió que hiciera las paces con Agustín Ramos. Y yo accedí. Nos reunimos en un restaurante, hablamos y nos dimos un apretón de manos. Como yo tenía que volver a México, la idea fue que nos hiciéramos una foto para tranquilizar a la afición y mandarles el mensaje de que todo iba a salir bien. Agustín me pidió de hacernos esa foto en su oficina de Fibranet, pero yo me negué porque no tengo nada que ver con su empresa. Entonces quedamos en el estadio. Fui a Nueva Condomina, saludé a algunos de los empleados del club, incluso a Mario Simón que estaba por allí, y luego me hice la foto con Agustín junto a un escudo del Real Murcia. Esa foto iba a ser publicada al día siguiente, pero no sé por qué extraña razón nunca salió a la luz.

¿No ha vuelto a hablar con Agustín Ramos?

No. Nada. Me parece que una persona que te da la mano y que te dice una cosa a la cara y luego no respeta su palabra, no es una persona correcta.

Aunque no se soluciona el problema judicial, usted ya ha recibido un dinero por sus acciones. ¿Ese pago le reafirma en su lucha por demostrar que sus acciones son las únicas válidas pase lo que pase en los juzgados?

Yo compré las acciones de Raúl Moro de forma lícita y eso sí se reconoce con el pago. Pero cuando yo llegué al Real Murcia no era para vender mis acciones, mi ilusión era poder gestionar el club y hacerlo más grande de lo que era. Al final tomé la decisión de venderlas porque alrededor estaban sucediendo actos que ya estaban fuera de mi alcance. Me han echado de las oficinas, me han prohibido entrar a las Juntas, me han escupido... Teniendo en cuenta todo eso, cuando apareció Felipe Moreno y me di cuenta que era una persona que estaba capacitada para ayudar al Real Murcia, me decidí a dar el paso de venderlo. Tomé esa decisión pensando en el bien del club.

De momento la aparición de Felipe Moreno no ha sido una solución al lío judicial. ¿Por qué cree que Moreno no ha aprovechado el proceso de préstamos convertibles para meter el dinero y tomar el control?

No lo sé. Supongo que él ya lo tenía todo previsto para hacerlo junto a Agustín Ramos y luego al no llevarse a cabo ese acuerdo, pues todo cambió. Yo solo te digo que una vez que la afición del Real Murcia conozca a Felipe, estará encantada de que esté en el club. Pero si no ha puesto dinero todavía es porque para él seguro que es difícil hacer esa inversión en una cuenta que no iba a controlar. Además, que hay que reconocer que es asumir mucho riesgo meter varios millones y tener que ver que otros te lo gestionan mientras no se aprueba.

¿Le ha sorprendido que Enrique Roca haya accedido a meter dinero en préstamos convertibles sabiendo que el club está judicializado?

A mí me sorprende Enrique Roca todos los días, pero mejor no digo nada más.

Y ya por último, ¿qué opina de que Agustín Ramos firmara un contrato para la llegada de un inversor y que luego resultara que detrás de todo estaba Antonio Perea?

Viendo cómo ha actuado Agustín Ramos tengo todavía más claro que Felipe Moreno es la mejor solución para el Real Murcia. Porque no puede ser que el Real Murcia tenga un presidente tan ingenuo que se crea que Antonio Perea va a solucionar los problemas económicos del Real Murcia. Y una vez que ha metido la pata, entonces aparece con que si va a meter 500.000, 7000.000 o un millón de euros. Cuando con poner ese dinero solo consigue hacer más grande el verdadero problema del club, que es el que está en los juzgados. Parece que a Agustín solo le gusta el ruido mediático y todo por la necesidad que tiene de sacar pecho y de que le consideren el salvador.