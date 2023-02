El IX San Jorge Dragon Trail 2023, organizada por el Colegio San Jorge y el Club San Jorge, con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), el ayuntamiento de Molina de Segura y la Fundación Never Surrender, se celebrará en la mañana del domingo 12 de febrero, desde las 09.00 horas, con salida y meta en el Colegio San Jorge, con una carrera para adultos de 21 y 10 kilómetros, una marcha senderista, no competitiva, también de 10 y 21 kilómetros, y kid Cross Escolar para que niños y niñas también puedan participar. La prueba no se celebró en 2021 y en 2022 debido a la pandemia, pero en esta ocasión regresa con fuerza.

La carrera ha sido presentada en rueda de prensa, en el Salón de Plenos municipal, por el concejal de Deporte y Salud, Miguel Ángel Cantero García, el presidente del Colegio San Jorge, Francisco Sarabia, el director de la carrera, Juan Cerón Martínez, y el vicepresidente de la Fundación Never Surrender, José Javier López. El San Jorge Dragon Trail está enmarcado en el Tour Trail FAMU Región de Murcia 2023. Los diversos circuitos de la prueba discurrirán por el espacio natural de Coto Cuadros. Las categorías establecidas van desde Chupetas (nacidos en 2017 y posteriores) hasta adultos. La organización ha preparado un servicio de atención a la infancia para que mientras los padres y madres realizan la actividad, sus hijos e hijas pueden ser atendidos por especialistas en Educación Infantil, de 08.00 a 14.00 horas. La inscripción se puede formalizar a través de la plataforma de inscripciones de la web alcanzatumeta.es. Los dorsales podrán recogerse el domingo 12 en el Colegio San Jorge, a partir de las 7:45, siendo obligatorio mostrar el DNI o documento acreditativo de identidad para su recogida. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y subcategorías establecidas, premiándose asimismo al club con mayor número de participantes sumando todas las modalidades, así como al senderista con mayor edad y al senderista más joven que completen el recorrido de 21km. También serán obsequiados los tres primeros/as en la categoría local. Habrá medallas para todos los participantes en la categoría chupetas, mientras en el resto de categorías del Kid Cross se entregarán a los tres primeros. Horarios de la prueba: 07.45 - 09:45 h.: recogida de dorsales. Colegio San Jorge. 08.00 – 09.45 h.: desayuno para los participantes (café, chocolate y bizcocho). 09.00 h.: inicio marcha senderista 21K. 09.30 h.: inicio carrera 21K. 10.00 h.: inicio carrera/marcha 10K. 11.15 h.: inicio Kid Cross Escolar. 12.45 h.: comida para participantes. 13.00 h.: entrega trofeos categoría escolar. 13.15 h.: entrega trofeos categorías adultas. 14.30 h.: cierre control de meta todas las categorías.