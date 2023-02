Si el Real Murcia hubiera ganado el pasado 14 de enero en su visita al Eldense, los granas habrían salido como líderes del Pepico Amat. Sin embargo, la derrota de los de Mario Simón no solo les dejó sin el primer puesto. El pinchazo en el campo de los azulgranas supuso el inicio de una mala racha que prácticamente ha descartado a los murcianistas de la batalla por dominar la clasificación. Y es que, desde que comenzase el 2023, el Real Murcia solo ha ganado un partido, sumando cinco puntos de quince posibles, lo que ha hecho que la curva ascendente con la que cerraron el 2022 se revierta, hasta el punto de desinflarse completamente.

Al cierre de esta jornada 22, en la que los murcianistas empataban frente a la Real Sociedad B al encajar un gol en el minuto 94, el Eldense sale reforzado como líder al ganar al Atlético Baleares y aprovechar los pinchazos de sus perseguidores.

Con 42 puntos dominan la clasificación, dejando al Real Murcia a nueve puntos. Y es que los granas se han empeñado en descartarse para la batalla por el liderato. Mientras que el Castellón intenta agarrarse como puede a esa pelea -ahora está a 4 del líder-, la Real B no logra dar el paso definitivo -es tercero a 6 puntos-. Luego ya están en Amorebieta y el conjunto murciano, ambos con 34.

Lo peor de estas cinco jornadas en las que no llegan las victorias para el Real Murcia no es que los granas parecen quedarse fuera de la lucha por el liderato. Lo más negativo es que los murcianistas han permitido que se apriete la pelea por el play off.

Una semana más en play off

Pese al empate, los de Mario Simón conservan su plaza de play off. Lo hacen a aprovecharse de los pinchazos del Barcelona B y del Osasuna Promesas. Sin embargo, tras 22 jornadas disputadas, la batalla por estar entre los cinco primeros está más caliente que nunca. Hasta ocho equipos hay en cinco puntos. Y el Real Murcia, quinto con 34, tiene pegado a los talones a SD Logroñés (33), Barça B (33), Osasuna Promesas (32), Cornellá (31) y Nástic (31).

Estos últimos visitarán el próximo sábado Nueva Condomina, en el que será el segundo partido consecutivo de los murcianistas en su estadio. Los tarraconenses viven una situación muy parecida a la de los murcianos, y es que solo han ganado un encuentro desde que comenzase el 2023.

Los granas siguen sin hacer oficial el no fichaje de Chibozo El pasado 31 de enero, cuando apenas quedaban minutos para el cierre del mercado, el Real Murcia anunció el fichaje del delantero Chibozo en un comunicado en el que primero se hablaba de que llegaba cedido por la Juventus y posteriormente se corregía, señalando que venía a préstamo por el Amiens. Han pasado cinco días desde el anuncio del fichaje y el atacante de 19 años todavía no ha aparecido por Murcia. Ni ha aparecido ni se le espera, tal y como ha afirmado Mario Simón, hablando de problemas con la cesión que hacen imposible el fichaje. Sin embargo, el Real Murcia todavía no ha hecho ningún comunicado oficial tirando para atrás un fichaje que sí se hizo oficial.



Más difícil ganar

Dice Mario Simón que en las segundas vueltas todo se complica, y no le falta razón al técnico grana. En esta jornada, de los cinco primeros solo ganó el Eldense, que tuvo que remontar al Atlético Baleares para conseguir los tres puntos. El Real Murcia y la Real B empataron. También sumó un punto el Amorebieta, que igualó con el Sabadell. El Castellón, por su parte, acabó 1-1 en La Nucía.

Los de atrás tampoco aprovecharon estos pinchazos, porque el Barcelona B caía contra el Cornellá en un partido totalmente loco (4-3) y el Osasuna Promesas dio impulso a una SD Logroñés que ya es sexta y que está a un solo punto del Real Murcia.