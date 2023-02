La vida para el UCAM Murcia ha cambiado radicalmente de un mes a otro. Y es que, los universitarios, por primera vez en la temporada, están mostrando el nivel que se presuponía de ellos tras el descenso. Llevan cinco partidos consecutivos sin perder y, tras su triunfo a domicilio contra el Xerez (1-2) de la semana pasada, pisaron tierra de play off también por primera vez. Un lugar del que ya no deberían salir hasta que acabe el curso, pues el objetivo, una vez el primer puesto parece inalcanzable, es luchar por la segunda plaza.

Esta jornada tienen una gran oportunidad para instalarse aún más en los puestos de privilegio. Y la tienen donde mejor se les da, en el BeSoccer La Condomina. El cuadro azuldorado ha disputado diez encuentros en su feudo y todavía no ha perdido, cosechando cinco victorias y otros tantos empates. Es el tercer mejor local del grupo y junto al Antequera, líder indiscutible, es el único que mantiene la condición de invicto en casa.

No lo tendrá nada fácil, pues enfrente tendrá al Vélez (12.00, Popular TV), que está un puesto por encima en la clasificación y también viene en un gran estado de forma, con sus últimos tres encuentros contados por victorias. El equipo malagueño, al igual que el murciano, ha experimentado una semana importante de cambios. A pesar de la gran marcha de su equipo, la directiva decidió contratar un nuevo entrenador, Michael Jolley, que debutará en La Condomina tras varias semanas con problemas en el visado. El técnico británico ha dirigido a los equipos formativos del Crystal Palace, Nottingham Forest o Burnley, entre otros. La apuesta por el ascenso es clara en el club malagueño.

También ha experimentado varios cambios el UCAM Murcia en este mercado invernal. Catorce movimientos (siete fichajes y siete salidas) ha hecho Miguel Linares con el fin de enderezar una pobre temporada. Algunos ya se han instalado en el once, como Edu Oriol, Víctor Mena o Javi Moreno. Otros, como José Cruz, siguen cogiendo ritmo de competición. La noticia negativa es que Jorge Romero, técnico universitario, no podrá contar con dos incorporaciones invernales para el encuentro. Uno de ellos es Pito Camacho, que, tras haberse estrenado la jornada pasada, sufrió una lesión que le impide estar para el importante choque ante el Vélez. «No hay motivos para tomar riesgos», dijo el técnico en la previa del partido. Tampoco estará una de las últimas incorporaciones, Mario Sánchez. El lateral derecho, cedido por el Real Murcia, sigue «en periodo de readaptación». El murciano apenas ha gozado de minutos en el club grana por sus continuos problemas físicos.

Por su parte, el Vélez no podrá contar con el central Adolfo y el lateral Espinosa, ambos por sanción, aunque recuperan a Montejo en la delantera, autor de dos goles esta temporada.