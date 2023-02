Patinazo del UCAM ante el Betis

Afrontaba ayer el UCAM Murcia CB su primer partido como visitante en la segunda vuelta de la Liga Endesa, y puede que siga anclado en el inicio del curso. Y es que parece que todavía no es consciente de que la manera de afrontar el arranque de los encuentros fuera de casa puede marcar el devenir del resto de minutos. Esa fue una de las razones por las que quizás encadenó tantas semanas sin ganar lejos del Palacio en la ACB en el primer tramo de la competición, pero ayer, por si se le había olvidado, contó el enésimo recordatorio ante el Real Betis Baloncesto (84-71). Ya sea por haber roto la mala racha a domicilio hace dos semanas ante el Carpus Fuenlabrada, o por el brillante encuentro realizado el pasado martes ante el Bilbao Basket en la Champions, el UCAM saltó ayer al Municipal de San Pablo un punto por detrás del equipo verdiblanco en todas las facetas del juego.

Y ese segundo tarde en llegar, ante un rival que se está jugando la vida con las últimas balas que le quedan, y en plena reconstrucción tras la salida de Shannon Evans, se fue acumulando hasta ver a los universitarios superados en la pista. Y es que una de las sensaciones negativas del encuentro fue que el conjunto universitario apenas dio sensación de poder acercarse después de las ventajas obtenidas por el Betis. Ni cuando perdía por 21, en el tercer cuarto, ni cuando contó con posesión para rebajar la distancia a seis puntos. En defensa concedió demasiadas facilidades, no fue sólido, se mostró una vez más muy vulnerable, errático, sin intensidad. Y no entendió en ningún momento lo que requería el partido. Quizás eso le acabó pasando factura también en un ataque en el que tan solo las individualidades de un Travis Trice y la amenaza de Thad McFadden desde el triple eran las verdaderas amenazas. Al base se le está atragantando la Liga Endesa, y este UCAM confeccionado para que brille está acusando su falta de chispa. Al igual que jugadores llamados a ser importantes en el proyecto consigan dar un paso adelante en lo que respecta en su influencia en el juego de manera más regular.

Porque así es como el Betis pasó por delante de los universitarios en San Pablo. Con cuatro jugadores con doble dígitos en la anotación y un Tyson Pérez siendo el dueño y señor del rebote (13 puntos y 14 capturas). Arrancó el equipo universitario encajó un parcial de 6-2 con el cuadro verdiblanco muy acertado en la media distancia, y con el ala-pívot marcando territorio en las capturas. Parecía reaccionar el UCAM con una canasta más tiro adicional de Jordan Davis, sin embargo, a partir de ahí, fue el Betis el único en poder sumar más puntos a su casillero. Primero respondiendo con un triple de Bertans, y más tarde con los puntos de Gerun y Gray, lo que obligó a Sito Alonso a tener que parar el partido con tiempo muerto (13-5). El técnico universitario completó las rotaciones y tan solo mantuvo a Pustovyi en pista. Sirvió para acercarse en el marcador con los triples de Trice y McFadden, aunque no fue suficiente en este primer cuarto al no encontrarse nada cómodo en defensa (20-14).

Parecía el UCAM que iba a mejorar con el inicio del segundo cuarto, pero no fue así. Al equipo universitario le siguió costando horrores el poder encadenar buenas defensas ante un Betis que estableció la máxima ventaja en diez puntos (29-19). Sito Alonso tuvo que volver detener el partido para llamar la atención a los suyos ante las facilidades que su rival se encontraba sobre la pista. No obstante, poco cambió el guion, y los triples de Sylla y Johnson se convirtieron en la gota que colmó el vaso en esta primera parte para un UCAM que se vio superado por la situación (42-29).

Nada cambió con el inicio de la segunda parte, donde el UCAM ya se cargó con dos faltas en los primeros minutos (46-31). Fue entonces cuando el equipo universitario se vino abajo por completo ante la falta de eficacia en ataque, y el Betis hizo aún más sangre elevando la distancia hasta los 21 puntos con un parcial de 10-2 en este inicio de segunda parte (52-31). Tan solo las individualidades de Trice mantuvieron con vida el ataque de los visitantes y Luis Casimiro paró el partido cuando el equipo universitario parecía dar un pequeño arreón en su juego (61-44). La situación apenas cambió, y el UCAM encaró el último cuarto con la misión de tener que recortar 15 puntos para llevarse la victoria (65-50).

Era complicado rebajar esa renta, pero aún así contó con posibilidades. El UCAM trató de ser un puñal en los primeros segundo al contar con Trice, Davis y McFadden en pista, sin embargo, a cinco minutos del final, todavía necesitaba recortar 11 puntos (73-62). Contó con posesión para rebajar la barrera de los nueve, pero un último sprint del Betis, con Pepe Pozas, un jugador experto en darle algún que otro disgusto al UCAM en las últimas temporadas, fue suficiente al contar con la baza del tiempo a su favor (80-65) y el equipo verdiblanco dio por cerrado el partido definitivamente (84-71).

Sito: «Han sido mejores en todas las facetas del juego»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, felicitó al Real Betis, su verdugo ayer en San Pablo, porque «en todas las facetas del juego fue mejor» que su equipo. El cuadro murciano cayó en Sevilla, en palabras del técnico, porque no entendió que «para ganar un partido fuera, hay que hacer un esfuerzo máximo». Sito Alonso señaló que el conjunto bético «ha recuperado alegría y energía con los nuevos jugadores» y que para luchar contra eso, «hay que tener una energía» que no tuvo el conjunto murciano, y por eso terminó el encuentro «muy descontento». «No nos hemos ganado el respeto de los árbitros por culpa nuestra. Fuera de casa hay que jugar todo el rato con un cuchillo entre los dientes. Parecía que estábamos fatigados sin estar cansados», añadió el técnico madrileño. Alonso opinó que el UCAM no empezó «tan mal como el marcador decía, pero que cometió el «pecado de pensar que había que solucionarlo en ataque» durante el choque. «Incluso de haber remontado no hubiéramos sido merecedores de ganar. Esta derrtota es un buen toque de atención para todos», indicó el entrenador del UCAM ayer al término del partido frente al Real Betis.