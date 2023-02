El UCAM Murcia CB más irreconocible ha caído derrotado ante un Real Betis Baloncesto que mandó en el marcador durante los cuarenta minutos de partido (84-71). El conjunto universitario ha pagado muy caro la mala primera parte realizada en Sevilla y siempre fue a remolque ante los verdiblancos, que afrontaban el encuentro después de encadenar cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa.

Y es que lo más preocupante fue que el equipo de Sito Alonso no ofreció apenas posibilidades reales para pelear por la victoria. La distancia en el tercer cuarto llegó a ser de 21 puntos y, pese a que por momentos logró recortarla, nunca dio la impresión de poder meterse en el partido y de generar dudas a un Betis en plena reconstrucción y con varias piezas nuevas tras la marcha del base Shannon Evans al Valencia Basket. El UCAM no pudo rehacerse de la mala defensa en los primeros 25 minutos, concediendo demasiadas facilidades y mostrándose muy vulnerable ante un equipo necesitado. Siempre fue un paso por detrás, y lo acabó pagando con su primera derrota como visitante en la segunda vuelta de esta Liga Endesa.

Por momentos, las individualidades de Travis Trice y la amenaza desde el triple de Thad McFadden, fueron los únicos recursos de un UCAM Murcia incapaz de ganar un cuarto en el partido. Tan solo lo hizo en el último, y gracias a la última canasta anotada por David Jelínek sobre la bocina. El Betis fue una amenaza en todo su conjunto, con cuatro de sus jugadores del quinteto alcanzando los dobles dígitos en la anotación y con un Tyson Pérez dominando el rebote (10 capturas).

El equipo universitario viajará en las próximas horas a Turquía para enfrentarse el martes (18.00 horas) al Darüssafaka en la tercera jornada del 'Top-16' de la Basketball Champions League.

Primer cuarto

La salida del UCAM Murcia a pista ante el Real Betis no fue nada buena, a pesar de que se adelantó con la primera canasta de Pustovyi. El equipo universitario encajó un parcial de 6-2 con el cuadro verdiblanco muy acertado en la media distancia, y con Tyson Pérez también dominando el rebote. Parecía reaccionar el UCAM con una canasta más tiro adicional de Jordan Davis, sin embargo, a partir de ahí, fue el Betis el único en poder sumar más puntos a su casillero. Primer respondiendo con un triple de Bertans y más tarde con los puntos de Gerun y Gray, lo que obligó a Sito Alonso a tener que parar el partido con tiempo muerto (13-5). El técnico universitario completó las rotaciones y tan solo mantuvo a Pustovyi en pista. Se acercó en el marcador con los triples de Trice y McFadden, aunque no fue suficiente en este primer cuarto al no encontrarse nada cómodo en defensa (20-14).

Segundo cuarto

Parecía el UCAM Murcia que iba a mejorar con el inicio del segundo cuarto, pero no fue así. Al equipo universitario le siguió costando horrores el poder encadenar buenas defensas ante un Real Betis que fue añadiendo puntos al marcador hasta conseguir la máxima ventaja en diez puntos. Un triple de Maronka, dos tiros libres de Pozas y el lanzamiento exterior y la falta posterior de Rojas sobre Almazán pusieron contra las cuerdas muy pronto a los de Sito Alonso (29-19). McFadden, de nuevo, intentó que la reacción universitaria con un nuevo triple, pero a cinco minutos para el descanso la distancia en el marcador era notable (31-22). Sito Alonso tuvo que volver detener el partido para llamar la atención a los suyos ante las facilidades del Betis que se encontraba sobre la pista. No obstante, poco cambió el guion en el Municipal San Pablo y los triples de Sylla y Johnson se convirtieron en la gota que colmó el vaso en esta primera parte para un UCAM que se vio superado por la situación (42-29).

Tercer cuarto

Nada cambió con el inicio de la segunda parte, donde el UCAM ya se cargó con dos faltas en los primeros minutos y sin posibilidad de acercarse al marcador (46-31). Fue entonces cuando el equipo universitario se vino abajo por completo, se mostró demasiado vulnerable en defensa ante la falta de eficacia en ataque y el Betis hizo aún más sangre elevando la distancia hasta los 21 puntos con un parcial de 10-2 en este inicio de segunda parte (52-31). Cada vez que los de Sito Alonso trataban de dar un pase adelante, el cuadro verdiblanco respondía de forma más contundente. A falta de poco más de tres minutos para finalizar el cuarto, la distancia se mantuvo sobre los 20 puntos y lo peor es que el UCAM no daba la impresión de poder ni siquiera acercarse (59-39). Tan solo las individualidades de Trice mantuvieron con vida el ataque de los visitantes y Luis Casimiro paró el partido cuando el equipo universitario parecía dar un pequeño arreón en su juego (61-44). La situación apenas cambió, y el UCAM encaró el último cuarto con la misión de tener que recortar 15 puntos para llevarse la victoria (65-50).

Último cuarto

Un triple de Trice nada más comenzar el último cuarto colocaba al UCAM a 12 puntos del Betis. Una renta que parecía asequible, pero que el Betis se encargó de agrandar de nuevo con las canasta de Pozas y Sylla. Fue entonces cuando apareció Artem Pustovyi en juego, anotando dos canastas consecutivas que acercaron de nuevo al cuadro murciano en su objetivo por rebajar los dos dígitos de renta de su rival (68-57) a falta de poco más de siete minutos para el final. McFadden contestó a un triple de Montero tras un pase de 'quarterback' de Davis desde la línea de fondo, pero el reloj corría a favor de los verdiblancos. El UCAM trató de ser un puñal en los primeros segundo al contar con Trice, Davis y McFadden en pista, sin embargo, a cinco minutos del final, todavía necesitaba recortar 11 puntos (73-62). Travis Trice dio esperanzas de nuevo nada más volver del tiempo muerto de Sito Alonso al convertir un nuevo triple, pero Gray, a la contra, y Pozas, desde el tiro libre, se aliaron con el reloj para que la distancia fuese la misma con menos tiempo por disputar (77-65). A falta de cuatro minutos, Sito Alonso optó por un quinteto con Radovic y cuatro jugadores con amenaza desde el triple como Trice, McFadden, Jelínek y Luther. Pero fue Pepe Pozas el que, precisamente desde el lanzamiento exterior, elevase la distancia de nuevo hasta los 15 puntos (80-65). La fórmula del técnico universitario no surtió efecto y en ese intercambio de canasta fue el Betis el que cerró su victoria (84-71).