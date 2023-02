No hay otra pista que se le dé mejor al UCAM Murcia en la historia reciente. De hecho, no hay otra ni que se le acerque. Y es que, el UCAM Murcia ha encontrado en el Pabellón Municipal de San Pablo su jardín particular donde pasárselo bien ya empieza a ser una costumbre. Desde 2012, todas las visitas que ha hecho el equipo universitario a esa cancha, se han saldado con victoria a su favor. Ocho visitas, ocho triunfos. Un idilio con el triunfo que todavía sigue abierto y que hoy el UCAM Murcia tratará de alargar (18.00, Movistar Deportes 2) ante el Real Betis en la 19ª jornada de la ACB.

Los de Sito Alonso abren un mes de febrero en el que esperan dar un salto cualitativo tras ver que el equipo cada partido se encuentra mejor. Han cerrado un mes de enero muy duro con un balance positivo (5-4) entre la ACB y la Champions League. Han conseguido entrar en el top-16 de la competición europea y en el campeonato doméstico, a pesar de no haber logrado el pase a la Copa del Rey, siguen en la puja por esos ocho primeros puestos todavía, pues tan solo están a una victoria del octavo clasificado, el Valencia Basket. Ha mejorado potencialmente el UCAM Murcia en el último mes de competición, donde se ha visto un equipo más enchufado y con más química, haciendo grandes partidos, como el de liga ante Tenerife, o sin ir más lejos, el del pasado martes ante Bilbao Basket en la Champions, donde los universitarios barrieron al equipo vasco (90-72) tras firmar una de las mejores primeras partes de toda la temporada. El equipo jugó un gran baloncesto en los tres primeros cuartos, anulando por completo a un rival que les había vencido con autoridad unas semanas antes en ACB gracias a los ajustes de Sito Alonso y al gran partido de Artem Pustovyi, que dominó los dos aros, terminando con 23 puntos, 4 rebotes y 3 tapones. Será una oportunidad de oro para que el UCAM Murcia pueda dar un paso al frente, tanto en la clasificatorio como mental, ya que juegan en una pista que se le suele dar muy bien y ante un rival que no está firmando una buena temporada. El Real Betis marcha antepenúltimo con solo 3 victorias en 18 jornadas y han perdido las últimas cuatro de manera consecutiva. Para intentar revertir esa situación, el cuadro dirigido por Luis Casimiro se ha reforzado en las últimas semanas con cuatro fichajes: Tyson Pérez, Maronka, Josh Gray y Jean Montero. El primero de ellos ha comenzado a un gran nivel. De hecho, en los dos partidos que ha jugado, ha acumulado 44 créditos de valoración, siendo de los mejores desde su debut. Por contra, el Betis ha perdido a su jugador insignia, Shannon Evans, que se ha marchado al Valencia Basket. Sabe Sito Alonso que no será un encuentro fácil por la necesidad del rival, pero lo cierto es que es una gran oportunidad para que el UCAM Murcia prolongue su buen estado de forma.