El STV Roldán vuelve a la liga tras el parón de la jornada pasada, tras la disputa de la Supercopa de España en Galicia. El conjunto murciano no pudo pasar de semifinales donde cayó derrotado ante el Melilla Torreblanca, en un encuentro donde las murcianas lograron llegar a la segunda parte con ventaja en el marcador, pero en el segundo tiempo, las melillenses aplastaron a las pachequeras. Hoy tienen que mirar ya hacia la liga, en su choque ante el Alcorcón, el cual se podrá seguir a través de Live Vuvuzela a partir de las 19.30 horas.

Este febrero el STV Roldán tendrá cuatro encuentros, tres de ellos fuera y tan solo uno en casa, comenzando con el de hoy, visitando al Alcorcón en su casa. La semana siguiente las murcianas viajarán hasta Melilla, y se volverán a ver las caras tras la semifinal de Supercopa. Luego recibirán en casa al Marín, y para cerrar el mes, se enfrentarán al Burela en Galicia.

Para el encuentro de hoy, Joaquín Peñaranda cuenta con la misma lista de convocadas que la semana pasada. Sigue sin contar con Noelia Montoro debido a una inflamación en su rodilla, el técnico ha informado que no es grave, pero se perderá el poder ayudar a sus compañeras en la Supercopa. Cristina, Almudena, Mayte, Marian, Alba Gandía, Laura, Toñi, Consuelo, Ángela, Carmen, Lola y Alba Camacho.

El equipo al que se enfrenta el STV Roldán, el Alcorcón, se encuentra en una buena zona de la tabla, ocupa el séptimo puesto con 25 puntos, a tan solo seis del STV Roldán que cuenta con 31. El conjunto madrileño pese a no estar muy cerca de los play off, no tira la toalla, y saldrá a por todas para quedarse con los tres puntos.

El STV Roldán saldrá a por todas, porque no puede despistarse si quiere entrar en play off.