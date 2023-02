El Jimbee Cartagena fue incapaz de vencer al Quesos El Hidalgo Manzanares (2-2) a domicilio en el último partido antes de afrontar la Copa de España. No llegan al torneo de de Granada los jugadores de Duda con las mejores sensaciones pese a que la plantilla ya está al completo. Dos empates en las dos últimas jornadas no es el mejor bagaje para afrontar la lucha por un título. En la pista del Manzanares se adelantó hasta en dos ocasiones el conjunto cartagenero, pero no fue capaz de rematar a un rival que se creció. En las últimas jugadas pudo llegar el triunfo visitante, pero Motta, solo, estrelló un balón en el poste.

Juan Emilio, un jugador por el que apostó el Jimbee en el verano de 2020 y que solo unos meses después se marchó del equipo argumentando que se iba a alistar al Ejército, algo que no llegó a hacer, fue el protagonista en los locales, junto a un veterano como Raúl Campos, que sigue ofreciendo buenas tardes de fútbol sala. El almeriense puso en aprietos en las primeras acciones del encuentro al meta mazarronero Chemi, al igual que Daniel Gabriel, pero pronto el conjunto de Cartagena comenzó a hacerse con el ritmo del partido y a inquietar a Dani Juárez, meta rival. Javi Mínguez y Waltinho lo intentaron sin premio, pero a falta de cinco minutos, una pérdida de Deivao en la salida del balón, propició un contragolpe que nació en un robo de Motta, que sirvió a Bebe, quien condujo el balón por el carril central para asistir a la izquierda a Javi Mínguez, quien llegó hasta la frontal del área y con un disparo cruzado con la derecha hizo el 0-1. Pero antes alcanzar el ecuador el choque, el Manzanares logró la igualada. Juan Emilio, muy activo, conectó un fuerte disparo desde la frontal del área que rechazó Chemi, y Humberto, entrando desde la izquierda y superando a Waltinho, cazó el balón para meterlo en la red. En la segunda parte no hubo tregua. Ambos equipos se lanzaron a por todo, sin dejarse nada en el camino. Primero fue Lucao quien avisó, aunque la réplica la puso Juan Emilio. Después Bebe pudo poner el 1-2, aunque fue el brasileño Motta, en un disparo espectacular que entró por la escuadra tras una dejada de Waltinho, puso de nuevo por delante a un Jimbee Cartagena que no gana fuera de casa desde el pasado 19 de noviembre en la novena jornada. Se mantuvo la intensidad e incluso los locales imprimieron una marcha más intentando amarrar al menos un punto. Agazapado atrás, el Jimbee también tuvo sus oportunidades, como una en las botas de Pablo Ramírez, el fichaje invernal de los de Duda. El Manzanares lo intentó en las botas de Raúl Campos, pero Chemi estuvo acertado a un disparo envenenado. Y fue en una subida al ataque del guardameta local Dani Juárez cuando llegó el empate a cinco minutos del final. El propio meta asistió a Raúl Campos, quien superó al meta de Mazarrón. Los guardametas fueron los grandes protagonistas de los últimos minutos, en los que solventaron todas las ocasiones en un partido donde el Jimbee Cartagena no pudo hacerse con el triunfo tras jugar los compases finales con portero-jugador.