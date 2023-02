En la previa del vital partido contra el Levante, el entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, atendió a los medios de comunicación para explicar su punto de vista del difícil momento que vive el equipo y del duelo ante el cuadro granota. Los siete partidos sin ganar son la losa que pesa sobre el estado anímico del grupo, con más razón, tras escaparse la victoria en Ibiza con iuna ventaja de dos goles. Sin embargo, el técnico manifestó la confianza del equipo para salir del bache. «Los primeros días estuvimos jodidos por cómo fue el empate y por lo que podría haber sido el partido si hubieramos estado acertados., pero después hemos estado animados y sabiendo que, al menos, rompimos la sequía con dos goles. Tenemos la plena convicción de que vamos a hacer un buen partido y ganar si estamos bien», aseguró.

Entró en detalle Carrión para explicar lo que sucedió en Can Misses y lo que no quiere que siga pasando a los suyos. «Viendo el partido repetido vi que hicimos lo más difícil, ponernos 0 a 2. Desde ahí tuvimos bien el balón por momentos, pero faltó atacar un poco más. En otro momento del curso habríamos sido más verticales, habríamos tenido más confianza en algunas acciones y habríamos ampliado la ventaja. No matar el partido fue lo que permitió el empate», expresó.

Además de explicar los motivos que llevaron al empate en la pasada jornada, Carrión expuso las razones que han desembocado en el mal momento general del equipo y dio sus claves para superarlo. «Yo veo al equipo trabajar bien cada semana, pero es verdad que estamos más encogidos y tímidos con balón. Antes filtrábamos pases por dentro y ahora la sacamos por fuera para que no haya peigro o poníamos el centro cuando ahora nos volvemos para no equivocarnos. Por eso hemos incidido en atacar. Cuando un equipo no funciona hay que atacar más, ser más valiente e ir arriba», exigió a los suyos.

Ya centrado en el presente, Luis halagó a su rival de mañana. «Es un equipo con muy buenos jugadores y con un buen entrenador que varía el sistema según el rival. Tienen riqueza táctica y calidad técnica y física», manifestó. No olvidó sus defectos, los que ha estudiado para aprovechar. «Como todos los equipos del mundo también tiene sus cosas malas que intentaremos explotar como ya pasó en la ida, cuando ganamos 0 a 1», recordó.

El entrenador tiene a toda la plantilla en buenas condiciones físicas, aunque Ferreiro y Darío Poveda han tenido más precaución que el resto durante la semana. «Están todos bien, pero el entrenamiento de ayer fue de carga baja y los fisios han preferido que Ferreiro y Darío parasen, aunque pueden llegar al partido», explicó.

La confianza de la directiva en el trabajo del técnico es indispensable y así lo reprodujo Carrión. «Hemos generado un ambiente muy familiar de confianza y cuando las cosas no están bien, se hablan. Siempre encuentro el respaldo de la directiva, de los jugadores, periodistas y aficionados y es muy bonito ver que cuando las cosas no están bien la gente está a tu lado», aseveró.

Por último, Luis ha trasladado su entusiasmo por el recibimiento que la afición tiene preparado en el momento más delicado de la temporada para el equipo. «La vuelta de los elementos de animación es una alegría para todos los aficionados. Hemos dado pocos motivos para que la gente esté con el equipo y esto va a ayudar seguro. Es un aliciente para que vuelva la gente de todas las peñas y Juanito con el bombo. Será bonito porque también vendrá gente del Levante. Ojalá se vea un buen espectáculo y nuestra gente disfrute», concluyó el técnico del FC Cartagena.