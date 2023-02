En directo: Real Betis - UCAM Murcia

Primer cuarto

La salida del UCAM Murcia a pista ante el Real Betis no fue nada buena, a pesar de que se adelantó con la primera canasta de Pustovyi. El equipo universitario encajó un parcial de 6-2 con el cuadro verdiblanco muy acertado en la media distancia, y con Tyson Pérez también dominando el rebote. Parecía reaccionar el UCAM con una canasta más tiro adicional de Jordan Davis, sin embargo, a partir de ahí, fue el Betis el único en poder sumar más puntos a su casillero. Primer respondiendo con un triple de Bertans y más tarde con los puntos de Gerun y Gray, lo que obligó a Sito Alonso a tener que parar el partido con tiempo muerto (13-5). El técnico universitario completó las rotaciones y tan solo mantuvo a Pustovyi en pista. Se acercó en el marcador con los triples de Trice y McFadden, aunque no fue suficiente en este primer cuarto al no encontrarse nada cómodo en defensa (20-14).

Segundo cuarto

Parecía el UCAM Murcia que iba a mejorar con el inicio del segundo cuarto, pero no fue así. Al equipo universitario le siguió costando horrores el poder encadenar buenas defensas ante un Real Betis que fue añadiendo puntos al marcador hasta conseguir la máxima ventaja en diez puntos. Un triple de Maronka, dos tiros libres de Pozas y el lanzamiento exterior y la falta posterior de Rojas sobre Almazán pusieron contra las cuerdas muy pronto a los de Sito Alonso (29-19). McFadden, de nuevo, intentó que la reacción universitaria con un nuevo triple, pero a cinco minutos para el descanso la distancia en el marcador era notable (31-22). Sito Alonso tuvo que volver detener el partido para llamar la atención a los suyos ante las facilidades del Betis que se encontraba sobre la pista. No obstante, poco cambió el guion en el Municipal San Pablo y los triples de Sylla y Johnson se convirtieron en la gota que colmó el vaso en esta primera parte para un UCAM que se vio superado por la situación (42-29).