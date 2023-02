A pesar de que el Real Murcia era consciente de que iba a utilizar el mercado de invierno para reforzar su plantilla desde hace meses, dejó todos los deberes para última hora. Sin embargo, sobre el papel, parece que esa fórmula no le ha salido mal del todo por las contrataciones que ha conseguido realizar. Después de que el conjunto grana llegase a la última jornada de la primera vuelta de la Primera Federación con la posibilidad de ser ‘campeón de invierno’ en el grupo II, el presidente Agustín Ramos no tiene otro objetivo en mente que no sea por pelear por el ascenso lo que resta de temporada. Y para ello se ha intentado paliar una de las principales carencias de la plantilla en el primer tramo de la competición.

Son cuatro las caras nuevas que se han incorporado al Real Murcia esta semana. Y todas ellas con el objetivo de reforzar la parcela ofensiva, pero sobre todo de dotar más gol al equipo. Los delanteros Dani Romera y Alberto Toril, junto a los extremos Ange Chibozo y Alfon, ocuparán el lugar de Santi Jara (Fuenlabrada), Zeidane Inoussa (Valencia Mestalla), Mario Sánchez (UCAM) y Miku. El Real Murcia comunicó ayer la rescisión del delantero venezolano, dos días después de finalizar el plazo del mercado invernal, en una maniobra para poder inscribir al delantero Dani Romera, quien llega desde el CD Castellón, donde ha anotado 7 goles en esta fase del campeonato. Así pues, el entrenador Mario Simón, contará con hasta cuatro nuevas opciones en su plantel para afrontar desde ya mismo una segunda vuelta en la que el club grana ha elevado aún más su exigencia. Si con la derrota del pasado sábado ante la SD Logroñés (1-0) volvieron a surgir entre los aficionados algunas dudas sobre el potencial de su equipo para aguantar el tirón en la parte alta de la tabla, los movimientos en el mercado invernal han vuelto a disparar la ilusión de cara al encuentro de mañana ante la Real Sociedad B (19.00 horas) en la Nueva Condomina. Jugadores como Alberto Toril o el extremo Alfon podría contar desde ya con sus primeros minutos tras acumular más días de entrenamiento con sus nuevos compañeros, aunque incluso Dani Romera, quien ya se encuentra en Murcia, también podría debutar ante sus nuevos aficionados tras estar trabajando con el CD Castellón hasta hace apenas unos días. El objetivo de su llegada, junto a la del joven sub-23 Ange Chibozo, quien llega cedido por el Amiens y que recientemente ha destacado con la Juventus en la Youth League, será la de aportar más goles a una parcela ofensiva en la que el centrocampista Pedro León estaba tirando del carro. Los ocho goles del jugador muleño son casi la mitad de la cantidad aportada por los jugadores ofensivos en esta primera vuelta, algo que el club murcianista tratará de cambiar con sus movimientos realizados durante estos últimos días. No obstante, el poder contar con más recursos ofensivos, también podría traducirse en un cambio en los esquemas de los onces de un Mario Simón que ha apostado por las rotaciones en más de una ocasión esta temporada. El hecho de contar con delanteros del perfil de Albero Toril o Dani Romera, quienes se unen también a Andrés Carrasco en el plantel, hace que el técnico pueda desplazar a Dani Vega a la banda, su posición natural, después de estar contando con el futbolista extremeño como principal referencia ofensiva en las últimas jornadas. O Incluso se abre la posibilidad de poder partir con dos delanteros desde el arranque, ante la variedad de recursos y perfiles en la plantilla, donde también se une un Ange Chibozo que puede partir tanto desde el centro como desde la banda. Los ocho tantos conseguidos por el extremo Alfon con el Celta B la pasada temporada en Primera Federación, también son números a tener en muy en cuenta para este Real Murcia de cara a la segunda vuelta, ya que la eficacia de la segunda línea también puede marcar la diferencia para que el conjunto grana se mantenga hasta el final del curso en la pelea por las primeras posiciones. O incluso por una primera posición, de la que ha estado cerca este curso alguna que otra jornada pero que se le ha acabado resistiendo, que le otorgaría el ascenso directo al fútbol profesional.