ElPozo Murcia tenía una cita pendiente antes de viajar a la Copa de España, recibiendo a un Noia que nada pudo hacer ante la contundencia de los murcianos que lograron imponerse por un abultado 7-2 que los llena de confianza para el torneo copero.

Los locales saltaron al Palacio de los Deportes con algunas rotaciones en su quinteto inicial, siendo de la partida en portería Molina por primera vez desde su lesión, Taffy en el pívot en detrimento del habitual Rafa Santos y Alberto García, sustituyendo a Gadeia. En los primeros compases del partido no funcionaría mal esta formación pues los murcianos, lograrían defender las ofensivas de cinco de un valiente Noia que probaba a salir desde atrás con su guardameta Henrique en busca de sorprender.

Trataría de llevar el peso del partido Noia, dejando ElPozo tocar a los gallegos en campo rival buscando salir al contragolpe, algo que haría a la perfección en un gran robo de balón de Alberto García, que recorrería media pista para ceder el balón a Taynan en el segundo palo poniendo el 1-0 a los cuatro minutos de partido.

Con el paso de los minutos, comenzaría Molina a demostrar que ha vuelto en plena forma evitando en varias ocasiones el tanto del empate por parte de Noia, salvando un disparo en la frontal del área de Allison con una buena estirada. La respuesta por parte de los de la Región llegaría con un potente remate de Marcel desde el punto de doble penalti que Machado salvaba en la línea manteniendo el 1-0 en el luminoso cercanos al ecuador del primer tiempo.

Pese a no estar atacando demasiado en parte gracias al marcador favorable, los de Javi Rodríguez aprovecharían nuevamente su pegada para poner tierra de por medio en el marcador. Sería Bruno Taffy, quien dentro del área lograría controlar el balón de espaldas a portería, crearse hueco y definir pegado al palo para hacer el 2-0 y dejar tocado a un Noia que pese a estar compitiendo bien, veía como se le ponía muy cuesta arriba el duelo.

Los gallegos estaban prácticamente en la lona y los murcianos no desaprovechaban ningún error pues en la siguiente jugada lograrían robar en campo rival para que Marcel hiciese el 3-0. No pasaría ni un minuto de partido y Gadeia entraría en escena, combinando con Darío para dejar a este delante de Henrique con tiempo suficiente para levantar la cabeza y clavar el balón en la escuadra, poniendo un contundente 4-0 con el que se llegaría al descanso.

La apisonadora murciana no se detendría en la segunda parte demostrando el hambre de este equipo desde el primer minuto, siendo ahora Taynan el que se marcharía en velocidad por banda para ceder el cuero a Bruno Taffy que no perdonaba poniendo el quinto en el marcador y el segundo en su cuenta particular.

No le salía nada al combinado visitante que pese a intentarlo con sus armas, veía como cada acercamiento de los de Javi Rodríguez acababa en el fondo de las mallas, estando ahora desacertado Henrique en un disparo lejano de Felipe Valerio que se convertía en el séptimo.

A falta de ocho minutos, la relajación se apoderaría de los murcianos que verían como en un minuto Machado anotaría dos goles desde dentro del área, recortando distancias y obligando a Javi Rodríguez a ponerse serio para que los suyos terminasen de cerrar el choque, elevando la intensidad a nivel defensiva y haciendo que el 6-2 aumentase con una gran noticia, la vuelta con gol del capitán Fernando, que cerraría el marcador con pierna izquierda celebrando así su vuelta al equipo.

ElPozo consumaría así la cuarta victoria consecutiva tras el varapalo de la Supercopa, consiguiendo además la octava consecutiva en un Palacio de los Deportes que se ha transformado en un auténtico fortín para los murcianos, en el que no caen desde la tercera jornada. Ahora, los de Javi Rodríguez, ponen rumbo a Granada para disputar la Copa de España en la que se medirán en cuartos a Jimbee Cartagena.

ELPOZO MURCIA: Molina, Felipe Valerio, Taynan, Alberto García y Bruno Taffy-cinco inicial- Fernando, Gadeia, Juanjo, Leo Santana, Rafa Santos, Marcel, Darío, Ricardo Mayor y David García. NOIA: Henrique, Marcelo, Douglas, Javá y Bruno Gomes-cinco inicial- Power, Lluc, Altamirano, Nejc, Alex García, Pirata, Gozzi, Allison y Machado. GOLES: 1-0. Min 4. Taynan. 2-0. Min 14. Taffy. 3-0. Min 16. Marcel. 4-0. Min 17. Darío. 5-0. Min 21. Taffy. 6-0. Min 22. Felipe Valerio. 6-1. Min 32. Machado. 6-2. Min 33. Machado. 7-2. Min 39. Fernando. ÁRBITROS: Juan Cerdá y Martínez García amonestaron en los locales a Alberto García y Taynan. CANCHA: Palacio de los Deportes (1.500 espectadores).