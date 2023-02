El mercado de invierno está siendo más largo de lo habitual para el Real Murcia. Y es que el último movimiento del conjunto grana se encontraba este miércoles, un día más tarde de la fecha límite, en el limbo. Una prórroga en la que la última palabra la tiene la Real Federación Española de Fútbol, que tiene que aprobar la maniobra del pasado martes a medianoche para que el delantero Dani Romera acabe ocupando el lugar de Miku lo que resta de temporada.

El almeriense rescindió su contrato con el CD Castellón minutos antes de las 00.00 horas del miércoles, por lo que desde entonces cuenta con total libertad para incorporarse a cualquier club que cuente con fichas libres en su plantel una vez que se haya cerrado el plazo. Sin embargo, no hay tanta luz en lo que respecta a la rescisión de contrato de Miku con el Real Murcia.

El club grana ya comunicó al venezolano hace unos días que era uno de los descartes junto a Santi Jara. De hecho, ni siquiera fue convocado para disputar el encuentro del pasado sábado ante la SD Logronés. Pero el Real Murcia no ha comunicado, ni el pasado martes 31 ni ayer 1 de febrero, la rescisión o marcha del jugador a través de sus canales oficiales. Por lo que, si esto sigue siendo así, no contaría con fichas libres. O lo que es lo mismo, no podría incorporar a un Dani Romera con el que ya tiene un acuerdo para que vista la grana -al menos- lo que resta de temporada.

El Real Murcia conseguiría, al segundo intento, a un jugador por el que ya mostró su deseo de incorporar a su plantilla el pasado verano. Pero, finalmente, acabó recalando en las filas del CD Castellón, rival que compite en el mismo grupo (II) que el equipo murcianista. Allí, Dani Romera había disputado hasta ahora 14 encuentros, doce de ellos como titular, y había anotado hasta la fecha 7 tantos. La misma cifra lograda el pasado curso en sus 20 encuentros con el Nástic de Tarragona.

Quizá, por esta razón, el almeriense, de 27 años y una de las piezas importantes en el ascenso del filial del Barça a Segunda División en 2017, no esperaba quedarse fuera de los planes de Castalia en este mercado invernal. «La desvinculación del Castellón ha sido algo que ni yo mismo podía imaginar. Mi deseo era continuar luchando por este ascenso que tanto os merecéis, pero las circunstancias han querido que, sorpresivamente, se diera mi baja. He trabajado como profesional día a día sin cesar pero, al parecer, no ha sido suficiente puesto que el club no me ha dado otra opción más que la salida», explicaba Dani Romera ayer en un comunicado a través de sus redes sociales.