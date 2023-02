El UCAM Murcia, uno de los más activos en este mercado invernal, quiso desaprovechar las últimas horas del mes de enero para seguir reforzando su plantilla. Los universitarios confirmaron la llegada del grana Mario Sánchez, un movimiento que ya era un secreto a voces. El lateral murciano jugará en La Condomina en calidad de cedido y tendrá que competir por un puesto con Edu Oriol.

Más se hizo esperar el anuncio de la contratación de Raúl Pescador de 23 años. Con varias opciones sobre la mesa, Miguel Linares, director deportivo del UCAM, trabajó hasta tarde para cerrar la llegada del extremo izquierdo del Torremolinos. Esta campaña ha jugado 722 minutos divididos en 17 partidos y ha marcado un gol. En su historial aparecen clubes como el Parla, el Getafe B, el Fabril y el Burgos Promesas.

Hasta siete fichajes ha realizado el UCAM Murcia en esta ventana de fichajes. A las contrataciones de Mario Sánchez y de Raúl Pescador hay que sumar las de Pito Camacho, Víctor Mena, José Cruz, Edu Oriol y Javi Moreno. Todo para elevar el nivel de una plantilla que no ha dado la talla en la primera vuelta y que en este inicio de 2023 se está reenganchando a la lucha por el play off. De hecho, los universitarios han llegado por primera vez a esas posiciones esta semana.

Fin a la cesión de Palomeque

En el día de ayer, el UCAM Murcia también anunció la salida de Jesús Palomeque, que estaba cedido en la entidad universitaria por el Valladolid.