El Fútbol Club Cartagena se encuentra en su peor estado de forma desde el año 2016 y sus próximos retos pueden agravar una situación que ya es muy delicada para el conjunto de la ciudad trimilenaria. Después de siete encuentros sin conseguir una victoria, el equipo de Luis Carrión tendrá que hacer frente a una escuadra que avanza como un rodillo hacia el ascenso de categoría. El Levante ha encontrado la fórmula de la mano de Javi Calleja tras el mal inicio de temporada con Mehdi Nafti y ahora visita el Cartagonova en un momento dulce para luchar por tres puntos que le acerquen al liderato. No estará solo el Cartagena, que prepara una caldera en la rambla de Benipila con bombos incluidos.

Mucho se ha versado sobre el drama del FC Cartagena, y es que es una situación que no merece menor atención. La inercia que adoptó el equipo antes de finalizar la primera vuelta y que ha enlazado con el inicio de la segunda no puede ser peor. Solo 3 puntos de 21 posibles son muy pocos para luchar por un objetivo, el del play off de ascenso, que desde varios estamentos del club ya se ha reconocido como verdadero. La proyección apunta a la zona baja de la tabla mientras en el horizonte ya se divisa al Levante con hambre de ascenso.

Después de comenzar la temporada de manera irregular con solo dos victorias en las primeras nueve jornadas, los granotas han conseguido enderezar su rumbo hacia lo alto de la tabla tras la destitución de Mehdi Nafti y la llegada de Javi Calleja. El entrenador madrileño no conoce la derrota desde su fichaje y ha cosechado 7 victorias y 7 empates en 14 partidos. Aunque los resultados no son los mejores posibles, el Levante ha marcado territorio ganando al Alavés, Granada o Burgos -en la última jornada- y empatando con Las Palmas y Eibar para mantener a raya la lucha en la zona de promoción.

Lo más significativo de este Levante es que se ha olvidado de perder, pero hay varios aspectos del equipo que ayudan a comprender su buen momento. Mientras que con Nafti el equipo encajó 7 goles en 9 partidos, casi un tanto por encuentro, desde su marcha se ha corregido ese ámbito. En los 16 partidos siguientes -2 con Felipe Miñambres y 14 con Calleja-, el equipo solo ha recibido 10 goles, lo que supone un gol en contra cada 144 minutos. Un Cartagena que viene de su peor racha goleadora en muchos años tendrá una dificultad añadida con la sólida defensa de los granotas.

La regularidad del Levante ha llegado hasta tal punto que casi no existe diferencia entre sus partidos en casa o fuera. En su buena racha, que ya dura dos meses y medio y quince jornadas, los levantinistas no solo no han perdido, sino que han ofrecido un rendimiento como visitante casi tan bueno como de local. Mientras que en el Ciutat de València han ganado 5 de sus 8 partidos desde la marcha de Nafti y han empatado 3, fuera han logrado la victoria en 4 ocasiones de 8 y han encontrado las tablas en otros 4.

Sin embargo, contra todo ello cree tener la solución el Cartagena, que prepara un ambiente de cita grande. El club anunció el pasado lunes que la prohibición de introducir elementos de animación al estadio queda sin efecto tras una gestión realizada en colaboración con LaLiga y la Oficina Nacional de Deportes y, casi al mismo tiempo, promocionó el partido con un cartel en el que se puede leer ‘El domingo jugamos todos’ con el fin de animar a la afición a acudir al partido.

La directora general Rebeca García se desvincula del club El FC Cartagena sorprendió a todos sus aficionados durante la tarde de ayer tras el anuncio de la desvinculación de Rebeca García, directora general del club hasta el momento, con motivo del «inicio de otras metas para el desarrollo de su actividad profesional» tal y como dictó el comunicado. La entidad cartagenera tuvo unas palabras de agradecimiento para Rebeca, que llegó en 2020. «El club quiere agradecer los casi tres años de trabajo realizados en nuestra entidad y su especial dedicacion y profesionalidad en el cometido de su cargo a los intereses del FC Cartagena SAD».

Eteki: «Quería volver a España porque estaba solo en Portugal»

El FC Cartagena presentó ayer a su último fichaje del mercado invernal, Yan Eteki. El camerunés explicó las razones que le han traído a la ciudad portuaria, entre las que destaca la vuelta a España, donde tiene a su familia. «En Portugal me estaba yendo bien, pero echaba de menos el fútbol español. Quería volver a España porque estaba solo en Portugal sin la familia y sin conocer el idioma. El Cartagena lo dio todo por que viniera y eso me ha gustado mucho», afirmó. El jugador se mostró convencido de su decisión, en la que influyeron las conversaciones con su excompañero del Granada Aarón Escandell y con el propio Breis. «Hablé con Aarón, que fue mi compañero, y también con Manolo sobre el proyecto. Sé que hay muchas ganas y me pareció muy bien. El buen ambiente del vestuario también ha ayudado para decidir», aseguró. Físicamente no tendrá problemas de adaptación el mediocentro, que llega con bastante rodaje del Casa Pía. «Estaba jugando. Físicamente estoy bien y no he parado ni una vez. Conozco la liga y tampoco necesito tiempo de adaptación, solo para conocer a mis compañeros y su forma de jugar, pero estoy preparado», manifestó. «Puedo aportar contundencia, equilibrio y salida de balón», concluyó el futbolista.