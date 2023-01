El FC Cartagena, con Manolo Breis a la cabeza, ha presentado este mediodía a su último fichaje del mercado invernal, Yan Eteki. El camerunés ha explicado las razones que le han traído a la ciudad portuaria, entre las que destaca la vuelta a España, donde tiene a su familia. "En Portugal me estaba yendo bien, pero echaba de menos el fútbol español. Quería volver a España porque estaba solo en Portugal sin la familia y sin conocer el idioma, lo que era un poco complicado. Vi la oportunidad del Cartagena y cómo lo dieron todo por que viniera y eso me ha gustado. Por eso estoy aquí", ha afirmado.

El jugador se ha mostrado convencido de su decisión, en la que influyeron las conversaciones con su excompañero del Granada Aarón Escandell y con el propio Breis. "Hablé con Aarón, que fue mi compañero, y también con Manolo sobre el proyecto. Sé que hay muchas ganas y me pareció muy bien. El buen ambiente del vestuario también ha ayudado para decidir", ha asegurado.

Físicamente no tendrá problemas de adaptación el mediocentro, que llega con bastante rodaje del Casa Pía. "Estaba jugando. Físicamente estoy bien y no he parado ni una vez. Conozco la liga y tampoco necesito tiempo de adaptación, solo para conocer a mis compañeros y su forma de jugar, pero estoy preparado", ha manifestado. Eteki llega para reforzar el doble pivote y cree que puede aportar mucho al equipo. "Puedo aportar contundencia, equilibrio y salida de balón y me encuentro bastante cómodo en la posición de seis o de ocho. Estoy para ayudar donde me necesite el entrenador", ha resaltado.

Por último, el futbolista se ha referido a la mala situación del equipo y ha expresado su convencimiento de que pronto mejorará. "Los resultados van a terminar llegando porque el equipo está en el camino. En el entrenamiento he visto la intensidad y la unión del grupo. Eso es lo importante para salir de la mala racha", ha concluido.