¿Qué ocurrirá hoy en el Real Murcia en el último día del mercado de fichajes? Posiblemente ni en Nueva Condomina lo sepan. Y es que los granas han llegado al día decisivo con muchos deberes sin hacer. Aunque ayer lograron rescindir el contrato de Santi Jara, que pone fin a su segunda etapa como murcianista, y anunciaron el fichaje de Alfon González, que llega cedido del Celta, siguen pendientes de confirmar la cesión del lateral Mario Sánchez al UCAM y la decisión final que se tome con un Miku al que se ha invitado a salir pero que podría quedarse si finalmente no llega otro delantero.

Porque hay que sacar jugadores pero también se negocia para que lleguen refuerzos que mejoren una plantilla a la que le está pasando factura el inicio de 2023. Ni al principio ni al final de esta ventana ha quedado muy claro que busca realmente el Real Murcia, pero la llegada de un ‘9’ que se sume a Alberto Toril, primer fichaje en enero, y la contratación de un pivote siempre han sido una prioridad para la comisión deportiva.

Habrá que ver si, aprovechando el cierre, se consigue sacar adelante algunas de las negociaciones que se están llevando a cabo o si, por el contrario, toca conformarse con lo que hay actualmente en la plantilla. Lo único claro es que para inscribir a Alberto Toril y a Alfon hay que liberar dos fichas. Santi Jara ya ha dejado una de ellas libre y la otra es la que ahora mismo ocupa Mario Sánchez.

Así, si llegan más refuerzos, habrá que seguir sacando futbolistas de la plantilla de Mario Simón. Uno al que ya se comunicó que no cuenta es a Miku, pero si no llega ningún delantero más, posiblemente se siga apostando por el venezonalo.

Encima de la mesa del Real Murcia apareció ayer una operación que no se esperaba. El meta Miguel Serna, suplente en las últimas jornadas, planteó al club su salida. El portero murciano tiene un acuerdo para irse al Fuenlabrada y quiere rescindir su contrato, sin embargo, la entidad pidió unos 50.000 euros para dejarle marcharse.

Habrá que esperar a hoy a ver si los granas mantienen su postura o si ceden para que Serna abandone el Real Murcia una temporada y media después de aterrizar en el club. Si se marcha, la ficha del murciano solo podría ser usada para firmar a otro portero.

Santi Jara: «No me lo esperaba y no me lo merecía»

Santi Jara puso fin ayer a su segunda etapa en el Real Murcia. El Real Murcia anunciaba en un comunicado que había llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista que llegó hace justo un año procedente del UCAM Murcia. Jara se despidió de la afición con una carta en la que decía que «ha llegado el día de irme otra vez y esta vez no me lo esperaba ni me lo merecía, no voy a negarlo».

«Me voy triste, muy triste, porque cuando estás a gusto no quieres que nunca se acabe», añadía el manchego, que también explicaba que le hubiera gustado despedirse en el campo. «Me bajé al barro por vosotros», decía refiriéndose a la pasada campaña en Segunda RFEF, «y hemos salido de ahí juntos. Ahora estáis en una zona de privilegio y espero que todo siga igual», indicaba Santi Jara en la carta que dedicaba ayer al murcianismo.