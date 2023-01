Dicen que para presumir hay que sufrir. Y aunque es cierto que el UCAM Murcia todavía no está para ello, sí que puede empezar a enseñar una sonrisa tímida del que se reivindica. Parece que, de una vez por todas, el ‘megaproyecto’ universitario en Segunda RFEF comienza a carburar. Con la victoria ante el Xerez Deportivo, ya son cinco partidos consecutivos como invicto y la sensación es la de que el equipo va a seguir creciendo. De momento, ya ha conseguido convencer fuera de casa, al menos en algún tramo de partido. Y también la logrado meterse en play off después de 19 jornadas, aunque esté empatado a puntos con tres equipos más. Pero en lo psicológico, ya llueve menos en la casa universitaria.

Sufrió de lo lindo el UCAM Murcia para llevarse tres puntos de oro, pues el Xerez Deportivo lo puso contra las cuerdas. Lo tenía todo controlado el equipo universitario hasta la hora de partido, con dos goles de ventaja en el marcador y con un juego que presagiaba el 0-3 antes que el 1-2. Pero llegó lo segundo e hizo temblar los cimientos. Tanto fue así, que Pau Torres se convirtió en el más destacado de la última media hora de encuentro. Romero y Linares deberían invitarle a una marinera en la vuelta a Murcia como poco. Porque el alivio que ha supuesto esta victoria no es para menos.

El césped de El Chapín estaba en condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Y eso el UCAM lo agradeció para desplegar su fútbol con la pelota. Siempre se encuentra más cómodo cuando son dueños de la posesión. El partido comenzó con esa tónica. Los de Jorge Romero, con un fútbol parecido al que desplegan en La Condomina, se hicieron con el partido. Faltaba verticalidad, sí, pero la imagen era radicalmente distinta a la mayoría de los partidos en los que el UCAM juega a domicilio.

Entró Pito Camacho de inicio, sustituyendo a un Salazar que ha gozado de toda la confianza de Romero, pero que le está costando mucho hacer gol. Juntó de inicio a Pito y a Chumbi. Y lo cierto es que no le pudo salir mejor al técnico, pues entre los dos fabricaron el primer gol del partido. El delantero aguileño, con un sutil toque de espuela desarmó a toda la zaga jerezana. Pito Camacho se quedó solo ante Jano Quesada y no se puso nervioso para definir. Con su pierna derecha, disparó cruzado e hizo el 0-1 antes del minuto 20. No había creado peligro el equipo universitario hasta ese momento, pero le bastó con un colmillazo del delantero.

Todo estaba saliendo a la perfección para el UCAM y para Pito Camacho, que se estrenó en su primera titularidad. Pero la mala suerte hizo acto de presencia en el futbolista almeriense. Se tendió en el suelo con algún problema muscular y tuvo que salir del terreno de juego para dar entrada a Manu Ramírez. Muy mala fortuna para el delantero, que parecía estar cogiendo ritmo.

Tras el gol, y al igual que pasó ante el Sevilla Atlético, el UCAM Murcia dio un paso atrás y dejó los mandos a un rival que tuvo una clara ocasión antes del descanso por parte de Agudo, pero Pau reaccionó a la perfección para aguantar su portería a cero.

Sube el ritmo tras el descanso

El partido estaba transcurriendo de forma tranquila para los universitarios. Y más cuando Manu Ramírez se encontró el 0-2 a los cuatro minutos de la reanudación. Abenza, que no había estado nada fino en la primera mitad, generó el segundo con una gran galopada por la banda derecha. Pasó a Isra Cano, su chut lo desvió la zaga y el rechace lo aprovechó Manu Ramírez, que estuvo más rápido que ninguno para poner el gol de la tranquilidad.

O eso se podía pensar. Que iba a ser el de la tranquilidad. Pero no fue así, pues el Xerez Deportivo se encontró con el gol y despertó del letargo. Lo hizo Erik Aguado, que acababa de entrar al partido. Fue el mejor de largo de los locales. Víctor Mena soñará varias noches con él. Fue capaz de reactivar a los suyos, no por el gol solamente, sino por todo el peligro que vino después. Afortunadamente para el UCAM Murcia, Pau Torres se puso la capa de superhéroe y desvió todas las intentonas jerezanas.

Finalmente, el UCAM pudo sonreír tras un sufrido triunfo. Todos celebraron con rabia, conscientes de que puede ser el inicio de algo muy bonito. El tiempo y el trabajo lo dirán.

Jorge Romero: «Hemos tenido el acierto que no hemos logrado en otros partidos»

A pesar de la gran victoria que consiguió el UCAM Murcia, Jorge Romero no se mostró del todo satisfecho con la actuación del equipo. «Somos un equipo que dominamos el partido a través del balón, aunque ahora sentimos que somos muy fuertes a nivel defensivo, lo que nos da cierta seguridad. El partido ha ido en esa línea», explicó.

Saslió con Chumbi y Pito, dos de lanteros centros que fabricaron el primer gol. «El gol que hemos hecho pronto nos ha dado lo que queríamos, gracias a esa conexión de delanteros. Hemos tenido el acierto que en otros partidos no hemos tenido», detalló.

Con la situación en la tabla más encauzada, sabe Romero que tienen que seguir creciendo desde la tranquilidad. «Hay que equilibrarnos. Tenemos que seguir siendo incisivos a nivel defensivo, donde hemos mejorado bastante. Las victorias nos van a dar tranquilidad y lo vamos a notar para estar más tranquilos con la pelota», afirmó. «En la situación en la que estamos, de necesitar ganar, nos lleva un poco a no controlar como queremos. Seguro que las victorias nos ayudan un poco a equilibrarnos más como equipo», finalizó.