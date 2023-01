La pesadilla del Fútbol Club Cartagena continúa una jornada más tras un partido de los que hacen daño. Se plantó el cuadro albinegro en Ibiza para cerrar la jornada dominical frente al colista y salió mal parado de un encuentro de vital importancia. Poco importó que Luis Carrión agitara el avispero con seis cambios en su once -cuatro de ellos llegados en el mercado de invierno- ya que no pudo cambiar la dinámica de juego, muy pobre en cuanto a proposición y muy errónea en la ejecución. Poco importó también el cambio de sistema con cinco defensas y sin delantero centro fijo, ya que este Cartagena parece haberse olvidado de ganar.

Poco importó que Borja Valle quitara la losa de seis jornadas sin marcar un gol a los dos minutos de juego y menos aún que repitiera antes de la media hora para duplicar la ventaja: el Cartagena no está, ni se le espera.

No hay ni rastro de la limpia salida de balón que caracterizó a los albinegros en el primer tramo de temporada, ni del peligro por las bandas, ni del orden en la sala de máquinas. El equipo está roto, la idea no llega y el balón no circula. Mal final augura esta dinámica si nada cambia en conjunto del Cartagonova.

No pudo empezar mejor el partido para el Cartagena ya que en su primera aproximación generó el saque de esquina que puso el 0 a 1 en el marcador. La puso tensa Pablo De Blasis desde la derecha fuera para el imperioso salto de Pablo Vázquez, que conectó un frentazo espectacular. El central remató a portería en el primer palo, pero su testarazo se perdía hacia el segundo cuando Borja Valle se zafó del agarrón de un defensa y metió la cabeza con valentía para rematar por segunda vez sin dejar caer el balón. No pudo llegar Fuzato, que corría descolocado sobre la línea de meta y tuvo que ver cómo la pelota se alojaba en la red de su portería.

El mazazo para el Ibiza nada más comenzar el encuentro fue grande, pero pronto comenzó a responder a través de Suleiman en banda izquierda, que dejó en mal lugar a un Miguelón falto de ritmo. El catalán generó peligro con un primer disparo lejano que se marchó alto y un segundo que Aarón tuvo que sacar con una buena mano abajo. También comenzó a presionar la salida del Cartagena el cuadro local y creó muchos problemas para que mantuvieran la pelota, sin embargo, no conseguía llegar a la portería de Aarón Escandell con claridad y su buen trabajo quedó sin premio durante muchos minutos.

Todo lo contrario le sucedió a los albinegros: no necesitaron tener la pelota, ni recuperar muchos balones, ni combinar de la mejor manera para hacer el segundo tanto sobrepasado el ecuador de la primera parte. En una rápida jugada, Pablo De Blasis contemporizó el juego por la izquierda y puso un centro a media altura que hizo dudar a la zaga celeste. El balón botó al borde del área pequeña y, mientras todos miraban, Valle puso el interior de su pie derecho para cruzarla, coger a contrapié a Fuzato y hacer el 0 a 2, además del segundo en su cuenta particular.

Tras el gol desplegó el cuadro albinegro su mejor versión de la primera mitad, encontrando la movilidad de Ureña, Valle y De Blasis entre líneas, que no dejaron de intercambiar posiciones para deshacerse de las marcas rivales. Sin embargo, el Ibiza avisó de que seguía vivo con un remate de cabeza de Grillo que obligó a Escandell a estirarse para salvar el tanto sobre la línea y en la siguiente que tuvieron los de Alcaraz recortaron distancias.

Atacaba el Cartagena cuando la defensa rival despejó la pelota y Suleiman, en el círculo central, controló para hacer la jugada del 1 a 2. El joven jugador llevó a Pablo Vázquez hasta la banda y se deshizo de él con un cambio de ritmo cerca del área. Desde línea de fondo puso el centro atrás y Herrera acomodó el cuerpo para pegarle fuerte con el interior a la altura del punto de penalti, imposible para el meta albinegro.

Terminó mejor el Ibiza el primer acto y comenzó mejor también el segundo buscando el empate desde la reanudación. Amenazaron los ibicencos con centros al área, pero no encontraron buenos remates en los primeros minutos Y el partido entró en una dinámica de lucha en la que las imprecisiones y la precipitación fueron la nota dominante. Pronto introdujo cambios Carrión, a la hora de juego, con Calero, Jansson y Ortuño en lugar de Martos, Ureña y Valle para controlar el ímpetu local volviendo a retener la pelota durante más tiempo y atacar las bandas obligando a recular a los de Alcaraz.

La entrada de Calero en el carril zurdo dio mucha salida al Cartagena y el lateral incluso llegó a portería contraria con un disparo a los pocos minutos de saltar al campo, pero la mejora visitante fue un espejismo. El equipo de Carrión no consiguió hacerse con el control del juego en ningún momento.

Jugó con fuego el Cartagena y en el tramo final del partido apretó el Ibiza en busca de la igualada. Asediando el área de Aarón encontró Herrera un gol en claro fuera de juego que el colegiado anuló instantáneamente, pero ya en el descuento, el Ibiza iba a encontrar el gol que había merecido en una jugada calcada al 0 a 1 de Valle: sacó el córner desde la derecha el cuadro celeste, remató Kaxe en el primer palo y Escandell repelió el cabezazo tras el bote. Herrera, atento al rechace, remató en segunda instancia para poner el definitivo 2 a 2 a falta de dos minutos.

Así dejó ir el Cartagena un partido que tenía bien encaminado para seguir alimentando la mala racha, que dura ya siete jornadas sin conocer la victoria. Con el punto se mantiene el cuadro cartagenero noveno en la tabla con 34 puntos, pero se aleja ya a 7 del play off de ascenso.

El mediocentro Yan Eteki, sexto jugador que llega cedido en el mercado de invierno

El Cartagena anunció ayer la contratación del centrocampista internacional camerunés Yan Eteki, de 25 años y que recala en el conjunto blanquinegro cedido por el Casa Pia, de la Primera División de Portugal.

Yan Brice Eteki, nacido el 26 de agosto de 1997 en Yaundé, aportará equilibrio y fuerza al centro del campo del equipo entrenado por Luis Carrión y el africano se convirtió en el sexto futbolista que llega a la plantilla cartagenerista y todos ellos como cedidos.

Antes dieron ese mismo paso los defensas Miguel Juan Llambrich ‘Miguelón’ e Iván Martos, el centrocampista portugués Pêpê Roodrigues, el extremo Óscar Ureña y el delantero Darío Poveda.

En el caso de Eteki, el Cartagena se reserva una opción de compra si logra el ascenso a Primera una vez termine la cesión a final de temporada.

El camerunés, internacional absoluto con su país y que acumula experiencia en la máxima categoría del fútbol español con el Granada CF, en el que militó durante tres temporadas, suele desenvolverse como pivote, aunque puede adaptarse a otras posiciones del centro del campo.