ElPozo firmó una victoria de mérito en el pabellón Virgen de la Cabeza en un partido que supo sufrir, controlar, y finalmente ganar, ante un correoso Valdepeñas que lo intentó hasta el final pero terminó cayendo a falta de cuarenta segundos, 3-4 gracias a un gol de Taynan.

En los primeros compases ambos conjuntos saltaron a la pista a darle la intensidad que requería al choque, presionando arriba y forzando a intervenir a los guardametas en el primer minuto con sendos disparos lejanos. El combinado murciano tenía claro que para poder conseguir sacar algo de tierras castellanomanchegas tenía que, como mínimo, darle al choque la misma velocidad que iba a proponer Valdepeñas, obligando a los de Ciudad Real a tener que jugar con Solano para poder salir de la presión murciana en los minutos iniciales.

Sería el ex de Jimbee Cartagena el que tendría la primera para los locales, rematando desde la frontal del área y obligando a Juanjo, que ya anunciaba que iba a ser el mejor del partido desde el comienzo, a intervenir para seguir de momento manteniendo a ElPozo como el equipo menos goleado de la categoría a los cuatro minutos de encuentro. Tras haberse enseñado los dientes ambos combinados, llegarían unos minutos de transición al partido en los que ninguno quería perder el balón viendo el peligro que estaban creando con espacios los alas de los dos equipos, llegando con tablas al ecuador del partido.

Los problemas para el combinado de la Región llegarían cuando con la mitad del primer tiempo del partido aun por disputar la quinta falta murciana subiría al luminoso, siendo el punto de doble penalti protagonista más pronto que tarde. A la siguiente jugada, una presión desmedida de Rafa Santos mandaría a Lazarevic a verse las caras con Juanjo, salvando el ciezano el lanzamiento por partida doble, pues el colegiado lo haría repetir.

El partido se calentaría a falta de siete minutos cuando los locales también entrarían en bonus, cometiendo Solano la sexta falta y dejando a Gadeia delante del guardameta para hacer el primero, poniendo el balón en la misma escuadra. Como si fuera la repetición del mismo, veinte segundos más tarde volvería a cometer falta Valdepeñas, repitiendo lanzamiento el brasileño al mismo sitio, haciendo el 0-2.

La reacción por parte de los locales llegaría antes del descanso, cuando un potente disparo de Rafa Rato era repelido por Juanjo para que Abbasi desde la frontal recogiese el rechace haciendo el 1-2, con el que se llegaría al final de los primeros veinte minutos.

Tras el entretiempo, los de Javi Rodríguez tratarían de tener el control del partido a través de la posesión, logrando poner tierra de por medio en el partido gracias a Felipe Valerio que con calma desde la frontal aprovecharía un rechace para hacer el 1-3 a los cuatro minutos.

El partido avanzaba y por primera vez, los visitantes se veían realmente sometidos por culpa de las embestidas de Valdepeñas, que no paraban de forzar a Juanjo tanto desde dentro como desde fuera del área obligando al guardameta a demostrar porqué ElPozo es el equipo menos goleado de la liga, sacándolas de todos los colores acercándose el partido a su desenlace.

El aliento del Virgen de la Cabeza haría que los locales no se rindiesen pese al resultado, logrando recortar distancias en el marcador por medio de Abbasi, que no dejó de intentarlo hasta que con un fuerte remate puso el 2-3 a falta de siete minutos. El gol daría aun más alas a los castellanomanchegos que impulsados por su afición, no tardarían en poner las tablas por medio de Ivi, que aparecía en el segundo palo obligando a Javi Rodríguez a detener el partido para devolver la confianza a los suyos y corregir la defensa.

Durante los minutos finales y con todo abierto, Viña Albali buscaría llevarse la victoria con el ataque de cinco, aprovechando Taynan un balón suelto para a puerta vacía hacer el cuarto y dar una trabajada victoria a ElPozo, lejos del Palacio y en uno de los pabellones más difíciles de la temporada, 3-4 ante Valdepeñas.

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Sousa, Boyis, Rafa Rato, Solano y Lazarevic-cinco inicial- de la Faya, Claudino, Lemine, Lolo, Batería, Abbasi, Bynho, Matheus y Nano. ELPOZO MURCIA: Juanjo, Felipe Valerio, Rafa Santos, Bruno Taffy y Taynan-cinco inicial-Gadeia, Alberto, Molina, Leo Santana, Ricardo Mayor, Marcel y Darío. GOLES: 0-1. Min 14. Gadeia. 0-2. Min 15. Gadeia. 1-2. Min 17. Abbasi. 1-3. Min 24. Felipe Valerio. 2-3. Abbasi. Min 34. 3-3. Min 36. Ivi. 3-4. Min 39. Taynan. ÁRBITROS: Gonzalez Moreta y Sánchez Chamorro amonestaron en los locales a Boyis, Lazarevic, Lolo y Solano y en los visitantes a Gadeia y Taynan. CANCHA: Pabellón Virgen de la Cabeza.