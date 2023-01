El STV Roldán afronta este fin de semana en Burela la Supercopa de España femenina. Las roldanenses no llegan al torneo con la vitola de candidatas al título y esa es la baza que quieren jugar. «Sabemos que no somos las favoritas y tenemos que jugar con eso», dijo ayer la yeclana Ángela Górriz en una rueda de prensa con presencia de jugadoras y los entrenadores de todo los equipos. Mañana, en semifinales, el rival será el Melilla Torreblanca, al que el Roldán ganó por 4-1 en el enfrentamiento de liga de la primera vuelta: «Para mí no sirve de nada como referencia ese partido. Cuando jugamos contra ellas, el entrenador acababa de coger el equipo y ellas se han reforzado ahora», opinaba Joaquín Peñaranda sobre un rival plagado de futbolistas brasileñas, entre ellas la mejor del mundo, Amandinha, y en el que debutarán sus dos últimos fichajes, también brasileñas, que son la cierre Ana Caroline ‘Aninha’ y la goleadora Caroline da Silva Marciano ‘Nega’, tres veces campeona del mundo y de la liga de su país.

El torneo será transmitido por Teledeporte. La primera semifinal la disputarán los dos favoritos al título, el Futsi Navalcarnero y el Pescados Rubén Burela, que jugarán a las doce de la mañana. Y la segunda enfrentarán al STV Roldán y al Melilla, a partir de las dos y cuarto de la tarde y transmitido por RTVE Play. La final está programada para el domingo a las doce.