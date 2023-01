El UCAM Murcia CF continúa el camino para enderezar su rumbo en el grupo IV de la Segunda Federación. El conjunto universitario quiere pelear por estar entre los primeros clasificados y tener la oportunidad de regresar a la tercera categoría del fútbol nacional, por lo que ha aprovechado el mercado invernal para reforzarse. Una de las caras nuevas en este mes de enero es la del lateral izquierdo Víctor Mena. El jugador andaluz, que llega procedente de la Balompédica Linense, fue titular en la victoria del pasado domingo frente al Sevilla Atlético y tiene claro que el cuadro universitario debe estar arriba. «Nuestro objetivo es estar en el play off de ascenso. A partir de ahí conseguir el ascenso a Primera RFEF», explicaba ayer en su presentación.

«Me gustó mucho el equipo desde el primer momento. No me sorprendió jugar titular porque llegue a buen nivel físico. El partido no se me hizo largo. A pesar de venir de Primera RFEF no note esa menor intensidad en los entrenamientos o en los partidos», añadió el jugador sobre su participación en el choque y dijo que «estoy muy contento de estar aquí. No ha sido una decisión fácil porque venía de la RB Linense y siendo capitán, pero llegó a un club con un gran proyecto y con ambición. Eso me hizo ver que tenía que estar aquí. Vengo con ilusión y ganas de conseguir los objetivos marcados».

Por otra parte, el conjunto universitario también anunció ayer la marcha del centrocampista Pedro Torres. «Muchas gracias a todo lo que forma la familia UCAM, ha sido un placer defender este escudo y os deseo la mejor de las suertes», escribía el futbolista en sus redes sociales, quien ha firmado por el Atlético Saguntino.

El conjunto universitario, que se encuentra en la sexta posición a dos puntos de la zona del play off de ascenso a Primera Federación, visitará el domingo al Xerez Deportivo (17.00 horas) para tratar de prolongar la buena dinámica proyectada en las últimas jornadas del curso.