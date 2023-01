La portería del Real Murcia se encuentra susceptible a cambios durante la temporada, igual que cualquier otra posición del once inicial. Ya lo dejó claro Mario Simón, entrenador grana, hace unas semanas y también lo ha demostrado durante la primera vuelta, donde ha alternado tanto a Miguel Serna como a Joao Costa en este primer tramo del curso. Sin embargo, en las últimas semanas, el debate sobre realizar cambios o no en una posición tan específica, parece que se ha apagado. Y es que el guardameta portugués ya acumula seis jornadas consecutivas defendiendo los palos del Real Murcia desde su regreso a la titularidad el pasado 8 de diciembre ante el Cornellá.

Joao Costa fue la última pieza que se incorporó el mercado veraniego. Prácticamente se cerró su contratación el último día con la intención de elevar el nivel y la competitividad bajo los palos, y su estreno se produjo un mes más tarde ante la SD Logroñés, precisamente el rival al que se enfrentarán los granas este sábado en el segundo encuentro de la segunda vuelta de la Primera Federación (17.00 horas, Insports TV). Esa fue la primera victoria del Real Murcia como local esta temporada, sin embargo, la presencia en el once del portugués tan solo se prolongaría una jornada más ante el Nástic de Tarragona. Y es que tras esos dos partidos, fue el murciano Miguel Serna, quien fue un fijo el pasado curso en Segunda Federación, el que regresaría al marco del Murcia. Allí se mantuvo durante siete jornadas consecutivas, hasta que Mario Simón, en su apuesta por las rotaciones con un calendario apretado en el mes de diciembre, también se decidió por un cambio en la portería en la jornada entre semana ante el Cornellá.

Desde entonces Joao Costa se ha asentado en el once, y si se mantiene ante la SD Logroñés, igualaría las siete jornadas consecutivas de Serna. Es decir, ambos porteros habrían disputado hasta ahora el mismo números de partidos consecutivos en lo que llevamos de campeonato. Se da la circunstancia que el Real Murcia atraviesa actualmente por uno de sus mejores momentos del curso en defensa, ya que tan solo ha encajado tres goles desde el regreso ante el portugués. De hecho, tan solo ha recibido uno como visitante, el que costó la derrota frente al Eldense (1-0), y los otros dos se corresponden a los partidos frente al Sabadell (3-1) y el penalti del pasado domingo que transformó Izeta y que supuso el empate para el Bilbao Athletic antes de los goles de Pedro León ( 3-1).

Dos fichas sénior

El Real Murcia cuenta actualmente con su plantilla con 24 futbolistas, privilegio que otorga el contar con tres porteros y que uno de ellos ocupe ficha sub-23. Sin embargo, todo apunta a que el murciano Antonio Gallego, tercer guardameta, pueda cambiar de aires en busca de minutos en los últimos días del mercado invernal, lo que obligaría al club grana a tener que buscar otro portero sub-23 si no quiere perder esta conformación en su plantilla o verse obligado a dar una baja de más al ocupar Miguel Serna y Joao Costa dos fichas sénior.

El murciano Andrés Silvente se marcha y no se reencontrará ante su exequipo

El delantero Andrés Silvente dejó de pertenecer a la SD Logroñés el pasado domingo al rescindir su contrato de mutuo acuerdo y no se enfrentará al Real Murcia este sábado (17.00 horas) en Las Gaunas. «En muchos momentos de la vida tenemos que priorizar lo personal a lo profesional y este ha sido un ejemplo claro de ello. Gracias de corazón por estos seis meses, que han sido una experiencia inolvidable. Me voy con la conciencia tranquila de haber dejado todo cada día y haber aportado mi granito de arena a esta plantilla», explicaba el atacante murciano en un comunicado a través de sus redes sociales. Por lo que Andrés Silvente no se podrá enfrentar a su exequipo esta jornada. En las últimas horas ha trascendido el interés del Yeclano Deportivo para su contratación, donde se reencontraría con Adrián Hernández, técnico con el que coincidió en el Real Murcia en la temporada 2020-2021. Antes de la SD Logroñés, Silvente pasó por el Lorca Deportiva y el Mar Menor.