El FC Cartagena ha presentado este mediodía al lateral izquierdo Iván Martos después de su fichaje por el conjunto albinegro la pasada semana. El futbolista cedido por el Almería ha destacado el buen ambiente de su nuevo club a su llegada. "Ya llevo varios días aquí y desde el primer momento me han recibido espectacular. El trato con los compañeros, cuerpo técnico y dirección siempre ha sido muy bueno y me encuentro a gusto", ha afirmado antes de desvelar el motivo que le trajo a Cartagena. "Es un equipo que lleva varios años haciendo bien las cosas. Un aspecto que me gusta es que siempre quiere ser protagonista del partido con balón y por eso me decidí a venir", ha confirmado.

El zaguero ha admitido su admiración por el equipo y sus ganas de venir "desde que hubo el primer contacto". Aquí quiere recuperar su nivel después de la larga lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego. "Después de mi lesión, creo que es el lugar perfecto para volver a coger confianza y seguir creciendo como jugador", ha asegurado. La confianza es lo único que le falta, puesto que el jugador asevera encontrarse en plenas condiciones físicas. "Llevo prácticamente un año parado, pero desde hace dos meses me encuentro perfectamente. Ya entrenaba con normalidad en Almería y ya estoy preparado para la competición", ha reiterado.

La polivalencia entre las posiciones de lateral y central son su mejor aval y, sobre ello, Iván ha comentado que no tiene preferencia por ninguna. "No quiero elegir. Casi siempre he sido lateral, pero últimamente he actuado más de central y son dos posiciones en las que me siento cómodo. Estaré donde lo necesite el equipo", ha manifestado. Tímidamente, el futbolista ha hablado sobre sus cualidades. "No me gusta hablar de mí. Me siento cómodo con el balón y siendo protagonista del partido, algo que viene haciendo el Cartagena y que me puede venir bien", ha compartido.

Por último, Martos ha opinado sobre la mala racha que atraviesa el equipo y cree que en el trabajo está la solución. "Últimamente no se están dando los resultados, pero creo que se vienen trabajando bien los partidos y, quizás, se deciden por detalles. El equipo está concienciado de trabajar para sacar los partidos adelante", ha concluido el defensa.