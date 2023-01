Todo el mundo confiaba en que el regreso de Pedro León al Real Murcia el pasado verano sirviera para que el club grana diera un salto de calidad en su enésima lucha por intentar volver al fútbol profesional. Y el muleño está cumpliendo las expectativas. Su vuelta a casa, quince años después, le convertía en el líder del proyecto en Primera Federación, y en uno de los capitanes de la plantilla prácticamente de manera innata. Pero, a todo esto, Pedro León ha añadido una función más en su segunda etapa en la Nueva Condomina al destaparse como goleador.

Y es que con ocho tantos en 17 partidos, el centrocampista no solo es el máximo realizador del Real Murcia en lo que va de curso, si no que es uno de los mejores en esta faceta de toda la Primera Federación. Tan solo se encuentra a dos goles de Nacho Sánchez (Real Unión) y Eneko Jauregui (Amorebieta), máximos goleadores del grupo II. Mientras que en el grupo I, Willy (Córdoba) y Sergio Arribas (Real Madrid Castilla) son los máximos artilleros con tan solo un gol más que Pedro León. Los tantos del muleño están sirviendo para que el Real Murcia no pierda comba con la parte alta de la clasificación y se haya consolidado en los puestos de play off, ya que han otorgado puntos importantes al conjunto de Mario Simón en este primer tramo de la temporada. Sobre todo en un curso en el que los delanteros no están destacando en esta función, lo que ha llevado al club a sondear un mercado invernal para reforzar esta posición cuando tan solo restan nueve días para su cierre.

El último ejemplo de que los goles de Pedro León se traducen en puntos ocurrió este mismo sábado, cuando volvió a salir al rescate. El muleño, que comenzó desde el banquillo, algo que solo ha ocurrido dos veces esta temporada, consiguió desatascar al Real Murcia tras el empate del Bilbao Athletic desde el punto de penalti. Su espléndido cabezazo a diez minutos del final dio oxígeno al conjunto grana en su duelo ante el penúltimo clasificado. Y acabó redondeando su actuación con otro gran tanto en la recta final del encuentro (3-1). Un nuevo doblete en Nueva Condomina que se suma al ‘hattrick’ conseguido en la victoria ante la SD Logronés el pasado octubre (4-2). Intercity, Bilbao Athletic (también en la primera vuelta) y Osasuna B son los equipos ante los que ha sumado sus ocho tantos hasta la fecha. Una cifra que, a sus 35 años, es ya su mejor marca vistiendo la camiseta grana, al superar los siete logrados en la campaña del ascenso a Primera División en la 2006-2007.

Además, el muleño se encuentra a tiro de superar su mejor marca personal de diez tantos en una temporada, logrados con el Eibar y el Fuenlabrada, aunque en Primera y Segunda División, respectivamente.