No ha sido una semana fácil para el UCAM Murcia, que con el fallecimiento de José Luis Mendoza, presidente de la entidad universitaria, ha afectado anímicamente a la plantilla y también ha modificado toda su rutina de entrenamientos para darle el adiós más respetuoso.

Tampoco ha sido una buena semana en lo deportivo para el equipo murciano, pues el empate ante el Recreativo de Huelva les supo a poco, tanto por las sensaciones que dejó el equipo como por las urgencias que tienen de salir de la zona media de la clasificación. Y es que, el UCAM Murcia todavía no ha conseguido ganar en 2023, sumando dos empates ante el Mar Menor y el Recre, que le han alejado todavía más de los puestos de play off, por lo que el encuentro ante el Sevilla Atlético (12.00, Web Directo) será crucial. Por no hablar de la primera posición que mantiene el Antequera, que antes del comienzo de la jornada está a 30 puntos de diferencia. Por fortuna para ellos, la última plaza del play off está mucho más barata y encadenando una racha buena de resultados se meten de lleno en la lucha nuevamente.

José Cruz, nuevo refuerzo

Para reactivar al equipo, está haciendo el club universitario un esfuerzo en el mercado invernal del fichajes. De momento, ya han traído a cinco incorporaciones. La última, la de José Cruz, que fue anunciado ayer, pero que llegará a la convocatoria para jugar contra el Sevilla Atlético. Se suma así a las llegadas de Edu Oriol, Víctor Mena, Javi Moreno y Pito Camacho. Por contra, el club también oficializó ayer la marcha de Javi Pérez.

El central cordobés de 34 años es un experimentado central que viene de la Primera RFEF, aunque no ha gozado de mucho protagonismo en esta temporada, participando tan solo en siete encuentros de liga, titular en todos ellos. En total, ha disputado 38 partidos en una temporada y media con el Córdoba.

Se trata de una apuesta de Miguel Linares, que ya lo incorporó al Linares antes de recalar en el cuadro cordobés. Para su entrada, el UCAM Murcia tuvo que liberar una ficha, la del lateral derecho Javi Pérez, que no contaba con la confianza de Jorge Romero y prácticamente no ha tenido protagonismo desde su llegada en verano.

Será un partido clave par el equipo universitario. Se enfrenta al colista del grupo y solo le vale ganar. Con el liderato descartado, el play off es el nuevo objetivo para la segunda vuelta. De momento, no han sido capaces de pisarlo ni una vez. Está por ver si los nuevos cambios reactivan a un equipo falto de alegrías tras las últimas temporadas.