El Fútbol Club Cartagena tiene esta tarde frente al Tenerife (16.15, LaLiga Smartbank TV) una nueva oportunidad para cambiar su negativa dinámica y volver a ganar tres puntos después de no hacerlo en los últimos cinco encuentros. Para lograrlo recupera Luis Carrión a los tres pilares de su equipo, Calero, Alcalá y De Blasis, que no estuvieron frente al Huesca en la pasada jornada. Además, será la primera ocasión de ver cómo se acoplan al equipo las incorporaciones de invierno, ya que Óscar Ureña e Iván Martos se encuentran en perfectas condiciones y Miguelón ha superado la lesión que no le permitió entrar en la convocatoria anterior. Darío Poveda no acompañará al equipo y es la única baja de toda la plantilla. Enfrente estará un Tenerife en crisis que quiere vencer después de cuatro empates consecutivos con la ayuda de los exalbinegros Elady, Jurado y Dauda.

Cinco partidos sin conocer la victoria y los mismos sin ver portería. Dos empates y tres derrotas. Ese es el bagaje con el que llega el FC Cartagena al choque ante el Tenerife, la peor racha de resultados de esta temporada y desde la llegada de Luis Carrión al banquillo albinegro. Las salidas de Arribas, Delmás, Tejera y Romero dejaron desequilibrada la plantilla en un momento delicado de la temporada y el conjunto albinegro comenzó su bache en el que perdió con el Villarreal B en casa, empató con el Sporting en el Molinón, cayó estrepitósamente con el Racing en el Cartagonova y volvió a perder en Granada. Recibió al Huesca la semana pasada y realizó un serio partido que le llevó a estar más cerca de la victoria que del empate final. Se quedó el equipo con buenas sensaciones y se propuso el club poner remedio a la sequía desde el mercado: llegaron Ureña para el extremo, Poveda para la punta del ataque e Iván Martos para completar una defensa coja en el lateral derecho. El centrocampista Pêpê, quinto refuerzo de invierno, llega cedido por el Olympiakos El FC Cartagena anunció a último hora de ayer noche el quinto fichaje en el mercado invernal. Se trata del portugués Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues, conocido futbolísticamente como Pêpê, que llega cedido por el Olympiakos griego que entrena en el actualidad el madrileño Míchel con opción a compra. El nuevo jugador cartagenerista, que tiene 25 años de edad, es un mediocentro ofensivo que se formó en el Benfica y que después pasó por el Estoril, el Sporting Club y el Vitoria de Guimaraes. En la temporada 2020-2021 firmó por el Olympiakos, que pagó unos cuatro millones de euros por su traspaso y le firmó un contrato por cinco temporadas. pero no se asentó en el Olympiakos y se marchó cedido al Famaliçao. Tras acabarese préstamo, el verano pasado también se tuvo que buscar otro destino y se marchó al Ankaragücü turco, donde solo ha jugado seis partidos, lo que le ha obligado a buscar de nuevo una salida. Ahora llega al FC Cartagena para intentar buscar esa continuidad que se le ha resistido en las últimas temporadas ahora en una liga donde hasta el momento no ha jugado. Pêpê, por tanto, se une a Óscar Ureña, Iván Martos, Miguelón y Darío Poveda como caras nuevas del equipo de Luis Carrión. En clave azulona, los de Luis Miguel Ramis llegan tras empatar en las últimas cuatro fechas frente a Villarreal B , Andorra, Málaga y Ponferradina. A pesar de no encontrar la victoria, sí ha encontrado los goles el Tenerife a diferencia del cuadro cartagenero, y lo ha hecho a través de un Elady que ha vuelto acertado de cara a portería con tres goles en los últimos ocho partidos que ha disputado tras superar la lesión que le tuvo fuera del equipo durante gran parte de la primera vuelta. En cuanto a los otros dos exalbinegros que vuelven al Cartagonova, José Ángel Jurado llega siendo importante para su equipo con siete titularidades en los últimos nueve partidos y Dauda ha perdido protagonismo en las últimas jornadas, pero suma dos goles y una asistencia en las últimas ocho fechas. Los halagos entre los técnicos de Cartagena y Tenerife fueron la tónica de las ruedas de prensa previas al choque. Luis Carrión valoró la verticalidad del Tenerife concretando en la importancia de Sashoua. «Hacen muy bien su trabajo, salen bien a la contra, tienen gente diferente por fuera y Sashoua por dentro es diferencial», aseguró. Ramis también demitró conoce a su rival y expresó su preocupación por el dominio del juego. «En casa son dominadores, empujan y juegan lejos de su portería. Tienen una buena estructura ofensiva y han mejorado el aspecto defensivo respecto a otros años juntándose y protegiéndose», manifestó. Ambos entrenadores saben de la importancia de los tres puntos que disputan en la tarde de hoy y así lo demuestran sus palabras. Carrión afirmó que espera «llegar al partido con la máxima ilusión porque ganar significaría ponernos con 36 puntos, aunque es difícil porque tenemos enfrente un buen equipo». Por su parte, Ramis aseguró que «es un partido de Segunda División fuera de casa en una fecha adelantada en la que todos queremos posicionarnos bien», añadiendo que su equipo le da «un valor muy alto a los tres puntos». El filial busca el primer triunfo del año en Sevilla El FC Cartagena B visita esta mañana (13.30 horas, Betis TV) al filial del Betis en busca de su primer triunfo del año. Después de tres jornadas sin ganar y de caer el pasado fin de semana en el campo del San Roque, los de Pepe Aguilar intentan volver a la senda de la victoria ante un rival que ocupa el puesto de promoción por la permanencia y que no conoce el triunfo desde la duodécima jornada frente al Utrera. Sus tres últimos encuentros los ha perdido. El técnico cartagenerista se ha llevado hasta Sevilla a los porteros Sergio Díaz y José María Saldaña; los defensas Javi Fernández, Uri, De Pedro, Antonio Sánchez, Farru y Pedro García; los centrocampistas Dani Albiar, Diego Iglesias, Luis Catillo, Monteverde, Checo y Nacho Pais; y los delanteros Mario, Teddy, Ayuán y Sanmartín.