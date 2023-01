El UCAM Murcia CB ha cerrado la primera vuelta de la Liga Endesa con una victoria al imponerse al colista Carpus Fuenlabrada en el Fernando Martín (72-88). Un triunfo que no fue nada fácil conseguir después de la semana complicada que ha afrontado el equipo por el fallecimiento del pasado miércoles del presidente, José Luis Mendoza, y por los problemas que le creó que el conjunto fuenlabreño en una primera mitad en la que los locales llegaron a contar con once puntos de ventaja.

Sin embargo, el equipo murciano supo rehacerse tras el paso por vestuarios y firmar así su octava victoria de este curso. Una cifra que le permite igualar su tercer mejor registro en una primera vuelta en la ACB, al equiparar esta marca con la conseguida en el curso 2020-2021 y en la temporada 2014-2015. Además, el UCAM rompe también así una sequía lejos del Palacio de los Deportes. Y es que hay que remontarse hasta el mes de octubre, cuando superó al Valencia Basket en la Fonteta, para encontrar un triunfo a domicilio en la Liga Endesa del conjunto que dirige Sito Alonso.

Travis Trice, con 19 puntos, y Thad McFadden, con 20, fueron los máximos anotadores de un UCAM que supo ponerse el mono de trabajo en los últimos veinte minutos de partidos tras realizar una primera parte cargada de problemas. El dominio en el rebote del Carpus Fuenlabrada y los obstáculos para leer la defensa rival en estático, bloquearon por momentos a los universitarios en una primera parte en la que encararon el descanso nueve puntos por debajo. Sin embargo, el UCAM supo imprimir y elevar su intensidad en ambos lados de la pista para anotar 57 puntos en casa del colista en la segunda parte y hacerse así con el triunfo. El equipo murciano se medirá este martes, a las 20.30 horas, al Lenovo Tenerife en el pabellón Santiago Martín en la que será la primera jornada de la segunda fase de grupos, 'Round 16', de la Basketball Champions League.

Primer cuarto

El conjunto universitario no arrancó con buen pie un primer cuarto en el que casi siempre fue a remolque del Carpus Fuenlabrada. El UCAM no pudo controlar el rebote y se encontró con muchos problemas para leer la defensa planteada por el equipo local, por lo que en estático apenas hizo daño. Y eso que Travis Trice, quien regresaba al quinteto, lideraba el arranque para los de Sito Alonso con cinco puntos consecutivos (2-5). Sin embargo, el Fuenlabrada no bajó sus revoluciones y mantuvo su ritmo de salida gracias a un Prince Ali que fue un auténtico quebradero para la defensa universitaria. Después de dos triples consecutivos del cuadro madrileño, una canasta más tiro adicional de Novak y una contra de Kromah, Sito Alonso tuvo que parar el partido con su primer tiempo muerto (15-7). Reaccionó bien el UCAM con un parcial de salida de 0-4 y con las rotaciones, aunque no fue suficiente y el acierto de Prince Ali provocó que la distancia al término de este periodo fuese de 9 puntos (23-14).

Segundo cuarto

Un triple de Clevin Hannah nada más arrancar el segundo cuarto colocó elevó la distancia a diez puntos (26-16) ante un UCAM Murcia con falta de acierto desde el triple (1/7) en los doce primeros minutos de partido. El equipo de Sito Alonso no encontró la manera para rebajar la distancia ni paliar sus problemas ofensivos, por lo que a falta de cinco minutos para el descanso todo seguía igual en el Fernando Martín (30-21). El equipo de José Luis Pichel se cargó de confianza desde la defensa, y tras seguir dominando el rebote holgadamente, siempre encontraba la manera de hacerle daño al UCAM con buenas circulaciones de balón (33-22). Sito Alonso volvió a solicitar tiempo muerto, en el que pidió a su equipo que mejorase su actitud y energía sobre la pista además de realizar algunos ajustes para encarar los últimos tres minutos de la primera mitad. El partido se rompió por momentos, y el UCAM trató de aprovechar esa dinámica. Jelínek neutralizó desde el perímetro otro triple de Prince Ali y una canasta de Sakho permitió cerrar el segundo cuarto a siete puntos de distancia (38-31).

Tercer cuarto

El UCAM regresó a pista con mejores sensaciones de las que se marchó en la primera parte y un parcial de salida de 2-9 le permitió empatar rápidamente el partido (40-40). Aún así, el Fuenlabrada contestó de nuevo anotando tres canastas consecutivas con Caroline y Prince Ali tirando del carro ante un UCAM que aprovechó la velocidad de Trice para no perder comba (50-46).Dos espectaculares triples del base universitario, en una fase en la que el UCAM imprimió y encontró mucho más ritmo en su juego, permitió a los murcianos dominar el marcador después de remontar una desventaja de once puntos (50-54). El Fuenlabrada no se vino abajo y tanto Macoha como Kromah igualaron de nuevo el partido a falta de dos minutos para finalizar el tercer cuarto. Aunque el UCAM consiguió llegar por delante a los últimos diez minutos tras realizar el periodo más anotador hasta entonces del encuentro (55-56).

Último cuarto

McFadden apareció en dos ocasiones para darle oxígeno al UCAM desde el triple con dos lanzamientos consecutivos anotados que permitieron despegarse a los universitarios junto a una canasta de Nemanja Radovic (59-65). El UCAM elevó su nivel defensivo y eso provocó el atasco del Carpus Fuenlabrada, lo que obligó a José Luis Pichel a tener que parar el partido. Un triple sin oposición de Ilimane Diop más otra canasta de Radovic por dentro, permitieron a los universitarios contar con su máxima ventaja del encuentro para entrar en los últimos cinco minutos del encuentro (61-70). Bellas, con otro triple para el UCAM, dejaba casi encarrilada la victoria para un conjunto universitario que firmaba un 6/13 en triples en toda la segunda con ese lanzamiento (61-75). Los de Sito Alonso no quitaron el pie del acelerador y finalmente cerraron el triunfo en 72-88 tras su buena reacción en la segunda mitad.