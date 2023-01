La concejalía de Deportes del ayuntamiento de Lorca, en colaboración con el Club AD Eliocroca, organizaba en la pista de atletismo Úrsula Ruiz y bajo la supervisión de la Federación Murciana de Atletismo y el comité de Jueces, la primera edición del gran premio en una mañana poco fría y con gran número de asistentes, tanto público como participantes, en busca de las ansiadas mínimas para los respectivos nacionales de todas las categorías.

Un público entregado, animando en cada salto, lanzamiento o prueba que se disputase en la pista, y que llevó en volandas a los participantes en la consecución de sus marcas, resultando los ganadores en categoría masculina: en 60 ml, Jaime Mendoza en sub23 y Sergio López Barranco en absoluto; en 200 ml, Tomás Zamora en sub 23 y Sergio Meza en absoluto; en 400 ml, Ismael Romero en absoluto; en 800 ml, Adrián Fernández en sub 23 y David Puche en absoluto; en 1.500 ml, Juan García-Rostan en sub 23 y Víctor Requena en absoluto; en 3.000 ml, Rafael Bermúdez en sub-23 y Mario Molina en absoluto; en 60 mv, Sergio Jornet en absoluto y Jaime Pardo en sub 23; en altura, Guillermo Área en sub 23 y Miguel Guillamón en absoluto; en pértiga, Joaquín Morales ganador absoluto; en longitud, Jaime Pardo en sub 23 y Javier López en absoluto; en triple salto, Vicente Martínez campeón absoluto; en peso, Carlos Fernández campeón absoluto; y en 5.000 marcha, Jorge Tonda sería el campeón absoluto.

En cuanto a la categoría femenina se refiere las ganadoras serían: en 60 ml, Blanca Peñuelas campeona absoluta; en 200 ml, Ana Faucón absoluta y Lidia Sánchez en sub 23; en 400 ml, María José Espín ganadora absoluta; en 800 ml, Irene García campeona absoluta y Nuria Alcaraz en sub23; en 1.500 ml, Cristina Dávila en absoluta y Nuria Alcaraz en sub23; en 3.000 ml, Encarnación López ganadora absoluta; en 60 mv, Ana Faucón ganadora absoluta y Taniapreet Kaur en sub23; en altura, Sara Colchero ganadora sub 23 y Clara López en absoluta; en pértiga, Julieta García en absoluta; en longitud, Helena Jiménez en sub 23 y Ana Faucón en absoluta; en triple salto, Lucía Cortejosa ganadora absoluta; en peso, Carmen María Méndez seria la ganadora; mientras que en 5.000 marcha la ganadora absoluta fue Amanda Cano.