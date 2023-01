ElPozo Murcia se ha convertido en uno de los equipos más fiables de la categoría cuando actúa como local, algo que no logra trasladar a sus enfrentamientos lejos de casa y que intentará solucionar a partir de las 18.00 ante Antequera, un rival correoso que se encuentra impregnado en la lucha por los puestos de playoff.

El combinado de la Región llega al encuentro tras una semana de bastante movimiento puesto que entre semana disputó la final de la Copa Presidente ante Jimbee Cartagena, donde cayó 3-1 en un duelo disputado en Lorca, y además, conoció al que será su rival en los cuartos de final de la Copa de España, viendo como el azar lo emparejaba con su verdugo en dicho partido, el combinado cartagenero.

Pese a tener la mente puesta en un nuevo título que se aproxima en el horizonte y que se disputará en Granada el próximo mes de febrero, los murcianos tienen que seguir buscando una regularidad que ya superado el ecuador de la temporada, siguen sin encontrar puesto que lejos de su feudo son el tercer peor equipo de la categoría.

Su rival será UMA Antequera, un equipo que ya sabe lo que es vencer a ElPozo esta temporada ya que se impuso 2-4 en la ida pero que no está en su mejor momento. Los andaluces llevan cuatro encuentros sin conocer la victoria, algo engañoso a la hora de predecir el choque puesto que en casa, pese a caer en su último duelo ante el Real Betis acumulan únicamente esa derrota en sus últimos seis partidos.

El técnico catalán, Javi Rodríguez, pasó por rueda de prensa para analizar un partido vital en sus intereses por seguir escalando posiciones: «No vale otra cosa que no sea ganar los tres puntos, perdimos contra ellos a principio de temporada y no vamos con la mentalidad de conseguir otra cosa que no sean los tres puntos».

Por otra parte, el míster opinó sobre el sorteo copero: «Cualquier rival que te pueda tocar es apetecible, están los ocho mejores equipos de la primera vuelta y es apetecible jugar contra cualquier rival, siempre hay sorpresas porque es una Copa de España así que intentaremos llegar en las mejores condiciones».

En lo que respecta al mercado invernal, destacó que morirá con los que tiene en plantilla: «No he pedido ningún fichaje, estos son los jugadores que tengo y voy a muerte con ellos hasta final de temporada y estoy convencido de que nos darán alguna alegría».