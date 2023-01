🕕 En directo: Carpus Fuenlabrada - UCAM Murcia CB

Minuto de silencio en memoria de José Luis Mendoza, presidente del @UCAMMurcia y una de las figuras más relevantes en toda la Región de Murcia.



Descanse en paz.



Descanse en paz.

Primer cuarto

El conjunto universitario no arrancó con buen pie un primer cuarto en el que casi siempre fue a remolque del Carpus Fuenlabrada. El UCAM no pudo controlar el rebote y se encontró con muchos problemas para leer la defensa planteada por el equipo local, por lo que en estático apenas hizo daño. Y eso que Travis Trice, quien regresaba al quinteto, lideraba el arranque para los de Sito Alonso con cinco puntos consecutivos (2-5). Sin embargo, el Fuenlabrada no bajó sus revoluciones y mantuvo su ritmo de salida gracias a un Prince Ali que fue un auténtico quebradero para la defensa universitaria. Después de dos triples consecutivos del cuadro madrileño, una canasta más tiro adicional de Novak y una contra de Kromah, Sito Alonso tuvo que parar el partido con su primer tiempo muerto (15-7). Reaccionó bien el UCAM con un parcial de salida de 0-4 y con las rotaciones, aunque no fue suficiente y el acierto de Prince Ali provocó que la distancia al término de este periodo fuese de 9 puntos (23-14).

Segundo cuarto

Un triple de Clevin Hannah nada más arrancar el segundo cuarto colocó elevó la distancia a diez puntos (26-16) ante un UCAM Murcia con falta de acierto desde el triple (1/7) en los doce primeros minutos de partido. El equipo de Sito Alonso no encontró la manera para rebajar la distancia ni paliar sus problemas ofensivos, por lo que a falta de cinco minutos para el descanso todo seguía igual en el Fernando Martín (30-21). El equipo de José Luis Pichel se cargó de confianza desde la defensa, y tras seguir dominando el rebote holgadamente, siempre encontraba la manera de hacerle daño al UCAM con buenas circulaciones de balón (33-22). Sito Alonso volvió a solicitar tiempo muerto, en el que pidió a su equipo que mejorase su actitud y energía sobre la pista además de realizar algunos ajustes para encarar los últimos tres minutos de la primera mitad. El partido se rompió por momentos, y el UCAM trató de aprovechar esa dinámica. Jelínek neutralizó desde el perímetro otro triple de Prince Ali y una canasta de Sakho permitió cerrar el segundo cuarto a siete puntos de distancia (38-31).

Tercer cuarto

El UCAM regresó a pista con mejores sensaciones de las que se marchó en la primera parte y un parcial de salida de 2-9 le permitió empatar rápidamente el partido (40-40). Aún así, el Fuenlabrada contestó de nuevo anotando tres canastas consecutivas con Caroline y Prince Ali tirando del carro ante un UCAM que aprovechó la velocidad de Trice para no perder comba (50-46).Dos espectaculares triples del base universitario, en una fase en la que el UCAM imprimió y encontró mucho más ritmo en su juego, permitió a los murcianos dominar el marcador después de remontar una desventaja de once puntos (50-54). El Fuenlabrada no se vino abajo y tanto Macoha como Kromah igualaron de nuevo el partido a falta de dos minutos para finalizar el tercer cuarto. Aunque el UCAM consiguió llegar por delante a los últimos diez minutos tras realizar el periodo más anotador hasta entonces del encuentro (55-56).