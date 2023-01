Los refuerzos invernales parecían estar aparcados en el Real Murcia en este mes de enero. Pero tan solo de manera momentánea, porque se esperan doce días en los que se incremente la actividad en el club grana para incorporar a su plantel algunas de las piezas con las que espera dar un paso más en el segundo tramo del calendario de la Primera Federación. El club murcianista ya ha realizado sus primeros movimientos, pero todo apunta a que la partida en los despachos va a ser algo más larga de lo esperado. Sobre todo en lo que respecta a la situación de Adrián Fuentes.

El jugador madrileño, quien ya pasó por el Real Murcia hace dos temporadas, es uno de los nombres que interesa a la comisión deportiva para reforzar la parcela ofensiva, debido a que puede alternar tanto la posición de extremo como la de delantero. Sin embargo, el Córdoba, que compite en el grupo I y podría cruzarse con el Murcia en un hipotético play off, no está dispuesto a dar demasiadas facilidades a su salida. Cierto es que no está teniendo el protagonismo del pasado curso en los planes del entrenador Germán Crespo, pero el equipo andaluz no quiere desprenderse a las primeras de cambio de uno de los principales revulsivos. Por esta razón, el club cordobés ha hecho saber a la agencia de representación del jugador que su marcha solo podría darse previo pago de 50.000 euros.

Tal y como recoge el Diario Córdoba, que pertenece al mismo grupo editorial que este medio, el futbolista cuenta con una oferta por parte del Real Murcia que no solo duplica, prácticamente, lo que percibe en el Córdoba, sino que su contrato se iría hasta el 30 de junio del 2025, es decir, dos temporadas y media. El club cordobés, por su parte, no ha recibido contacto alguno de la entidad grana. Fue el jugador el que el pasado sábado, 24 horas antes del partido ante la Balompédica Linense, comunicó a Germán Crespo su deseo de dejar la entidad blanquiverde a causa de la oferta de dos años y medio y del doble de su ficha actual que recibió por parte del Real Murcia.

Se da la circunstancia de que la agencia del futbolista dio la callada por respuesta la pasada temporada a la oferta de renovación realizada por el Córdoba, justo en la racha goleadora de Adrián Fuentes cuando finalizó el curso en Segunda Federación con 13 tantos. La agencia de representación del atacante, Wasserman, aseguró a ‘La Jugada de Córdoba’, de Canal Sur, que dan por hecho que el futbolista cumplirá su contrato con el Córdoba CF y permanecerá como blanquiverde hasta el próximo 30 de junio, ya que considera «inviable» el abono de esos 50.000 euros para lograr la libertad del atacante. Un tira y afloja que podría prolongarse hasta los últimos días de mercado.

Tras los pasos de Alberto Toril

Quien sí podría tener más cerca su vuelta al Real Murcia sería el delantero Alberto Toril. El club tiene la mirada puesta en el exmurcianista, que coincidió con Adrián Fuentes en Nueva Condomina, para reforzar la delantera y su llegada parece estar más cerca que la del madrileño. La entidad murcianista también busca en el mercado a un centrocampista al que incorporar a sus filas, pero, para que esto ocurra, debería de abrirse el capítulo de salidas para poder contar con fichas disponibles.