Dieciséis días después de la apertura del mercado, el Fútbol Club Cartagena tan solo había hecho oficial la llegada de Miguel Llambrich ‘Miguelón’ para cubrir el hueco de Julián Delmás en el lateral derecho, pero ayer por fin se terminó la espera con las incorporaciones en la delantera. El club cartagenero hizo oficial ayer por la tarde el fichaje de Óscar Ureña, adelantado por este medio días atrás. El joven extremo, de 19 años, llega a Cartagena procedente del Girona en calidad de cedido y hasta final de temporada sin opción a compra tras rechazar el interés de otros clubes como el Real Zaragoza, el Málaga o el Andorra. Con su aportación espera el cuadro de Carrión mejorar su peligrosidad por las bandas.

Óscar Ureña (Figueres, 2003) es un extremo derecho veloz y muy hábil con la pelota criado en las categorías inferiores del Girona. Entre sus cualidades destacan el desborde y la asociación con sus compañeros, unas aptitudes que le han ayudado a destacar en sus equipos hasta llamar la atención de la primera plantilla a su corta edad. Fue en la pasada temporada 2021-22 cuando dio el salto al primer equipo con solo 18 años realizando la pretemporada completa a las órdenes de Míchel y jugando en tres partidos amistosos: frente al Barça Athletic, ante el Espanyol y contra el Barça. Sus buenas actuaciones le colocaron rápidamente en la dinámica del primer equipo y bajo la atenta mirada del club como la ‘perla’ de la cantera.

De Tercera a Primera

Debutó en la primera jornada ante el Amorebieta y durante ese curso disfrutó de ocho partidos en Segunda División durante la primera vuelta, pero se cayó del equipo en la segunda por culpa de una lesión en el muslo que cortó su progresión. Después de finalizar el año con el segundo equipo, en Tercera RFEF, volvió formar parte del equipo que había ascendido a Primera solo unos meses antes.

Una nueva pretemporada, esta vez preparando el regreso del Girona a la máxima categoría, y Ureña volvió a ser considerado como jugador del primer equipo a todos los efectos pese a tener ficha del filial. Debutó en Primera en la jornada 1 de liga ante el Valencia, volvió a jugar dos fechas después frente al Celta y tres semanas más tarde disputó 11 minutos ante la Real Sociedad. No obstante, Míchel no había vuelto a contar con él desde la séptima jornada y el club empezó a buscar una salida en forma de cesión que ofreciera minutos al jugador. La encontró en el Cartagena, aunque no fueron pocos los pretendientes. Málaga, Real Zaragoza o Andorra estuvieron en la puja por el extremo, sin embargo, ha sido el club cartagenero el que ha terminado haciéndose con sus servicios.

Ganó la puja el Cartagena, en parte, gracias a Jairo Izquierdo, que le convenció de su fichaje por el conjunto albinegro. Habiendo sido compañeros de vestuario en la pasada campaña, Jairo y Óscar se conocían y esa baza fue la que utilizó la comisión deportiva cartagenera para traer al jugador. Ureña se interesó por el club y por la ciudad para quedar convencido de su decisión y Jairo fue la Celestina perfecta para que la operación terminase viendo la luz.

La calidad de Óscar puede ser diferencial en un FC Cartagena que adolece de verticalidad en las bandas. El jugador ya se encuentra en Cartagena para ser presentado ante los medios de comunicación y para unirse a los entrenamientos bajo el mando de su nuevo entrenador, Luis Carrión.