La historia se repite semana a semana y el UCAM Murcia no reacciona. Tanto es así, que con la primera vuelta bajo el brazo, los universitarios están instalados en la mediocridad de la clasificación. El primer puesto, que lo mantiene un fulgurante Antequera, lo tiene ya a 20 puntos. Casi le dobla la puntuación al UCAM, con solo 22 en 17 jornadas. Un primer puesto al que, al principio de temporada aspiraba, pero que ya queda demasiado lejos para poder pelearlo. La única noticia positiva es que, a pesar de la mala marcha del equipo, la última posición de play off está barata. La posee el Mar Menor, con 25 puntos, tres más que los murcianos.

Ayer, el UCAM Murcia tenía una oportunidad de oro para dar un paso de gigante en lo anímico y en la clasificación. Habían muchos ingredientes que hacían pensar que así era. Un rival duro al que poder recortarle de forma directa. Un nuevo partido en La Condomina, donde todavía sigue invicto el equipo universitario. Y una forma de decir «aquí estoy yo», contra un rival de play off. Contra ninguno de los cinco equipos que ocupan esa posición de privilegio, el UCAM no ha sido capaz de ganar a ninguno.

El equipo de Jorge Romero saltó al campo convencido del partido que era. De hecho, hizo 20 minutos realmente buenos, sometiendo al Recreativo de Huelva. Dominaba con balón y, aunque no conseguía generar peligro en exceso, llegaba al área rival mediante buenas combinaciones. No aprovechó esos buenos minutos y a los onubenses se les quitó la caraja. Poco a poco fueron remando todos en la misma dirección y voltearon la dinámica del partido. Comenzaron a dominar de manera progresiva el esférico y a llegar. Eso sí, sin excesivo peligro. De hecho, fue un partido muy calmado en las dos áreas.

El UCAM Murcia lo intentó en la primera parte con disparos lejanos de Salazar y otro de Chumbi, casi al final del primer tiempo. El aguileño, que fue el más voluntarioso de los hombres de ataque, se marchó frustrado por la falta de balones que recibió. Los de Abel Gómez, sin hacer mucho ruido, intimidaron por banda a los universitarios. La más clara de la primera mitad llegó por banda izquierda y cuando Peter estaba ya con la caña para hacer el gol, Javi Ramírez lo salvó metiendo la punta del pie.

El Recreativo de Huelva comenzó con una marcha más que los universitarios. De hecho, en los primeros cinco minutos, tuvo dos acercamientos muy claros. El primero, un disparo de Iago Díaz que despejó con una gran parada Pau Torres. Era el primer aviso. El segundo, un centro por la izquierda mal defendido al que también se anticipó el arquero.

El cuadro universitario tuvo que subir las líneas de presión para intentar frenar un poco el dominio inicial del Recre. Logró frenar las llegadas, pero no consiguió quitarle la pelota al Recre, tan solo en algún tramo concreto.

Poco hay que contar futbolísticamente de esta segunda mitad, pues los dos equipos parecían contentarse con el empate. El ritmo decayó y nadie hizo nada por remediarlo, a pesar de que Romero movió el banquillo dando entrada a José Fran, Luna, Pito Camacho y Samu Mayo. En el caso del canterano, que siempre que juega es de lo más destacable, es una pena que no se confíe más en él para salir de titular, más cuando Mario Abenza no atraviesa un buen momento.

No tuvo ninguna ocasión el UCAM Murcia en la segunda parte hasta el tiempo de descuento, cuando tuvo la más clara del partido. José Fran centró y Pito Camacho remató a la escuadra, pero Gálvez salvó los tres puntos con un paradón.

Jugó el UCAM Murcia los últimos minutos como si fuera ganando 3-0 y como si fueran los que están arriba en la clasificación, mimetizados con una grada que parece que va al teatro en vez de a un partido de fútbol. Más de 1.000 personas asistieron al BeSoccer La Condomina, pero lo cierto es que los 50 del Recreativo hicieron más ruido. Mucho que mejorar en un club que naufraga por la zona media de la clasificación. A pesar de las tres incorporaciones, resta un largo mercado invernal para ver si el UCAM puede llegar a donde se presupone.

Romero: «Sé en el club que estoy y cuál es el objetivo»

Jorge Romero fue autocrítico tras el encuentro ante el Recre y reconoció que su equipo «no estuvo cómodo» durante el partido. «No hemos estado fluidos, hemos estado incómodos. Hemos empezado bien, aunque luego nos hemos precipitado, siendo muy directos, y hemos perdido más balones de la cuenta», reconoció. También explicó que pese al mal juego, no había visto falta de hambre. «No he tenido la sensación de que nos haya faltado actitud. No siento que hayamos pecado de conservadores, a lo mejor mañana veo el partido y te digo otra cosa», decía.

«Sé en el club que estoy y el objetivo que hay, pero las sensaciones son buenas, lo que pasa que el no ganar lo impregna todo», finalizaba.