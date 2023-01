Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, lamentó la derrota de su equipo ayer en la Liga Endesa ante el Barça (72-86), aunque se mostró satisfecho con la actuación de su plantilla ante uno de los equipos más potentes de la competición después de afrontar una semana cargada de partidos, tras superar el ‘play in’ de la Basketball Champions League ante el Pinar Karsiyaka el pasado miércoles. «Agradezco el esfuerzo de los jugadores, la verdad que después de tantos partidos seguidos hemos realizado un esfuerzo grande para competir ante el Barça, y durante muchos minutos he visto que parecía ser posible», comentó el técnico universitario en su encuentro ante los medios después de igualar a Josep María Oleart como entrenador con más partidos al frente del club murciano en la ACB (124).

«El marcador, al final, no es del todo justo porque ellos se han ido en los últimos tres o cuatro minutos, cuando nosotros hemos tenido que arriesgar. Pero agradezco el esfuerzo en este tercer partido seguido de dificultad, y ahora a pensar en el siguiente para cerrar la primera vuela de la ACB con una buena dinámica», añadió Sito Alonso. En esta misma línea, el entrenador del UCAM señaló algunos de los momentos clave, como los triples de Nico Laprovittola que «mantuvieron la distancia cuando nosotros estábamos bien en ataque» y la técnica señalada a Sadiel Rojas. «Nosotros íbamos uno abajo tras un triple de James Anderson y cuando ahí creíamos que podíamos ganarse ha parado el partido. No hablo de si es falta técnica o no, pero Sadiel está celebrando el triple y tiene la mala suerte de chocar con el árbitro. Hablo del momento de parón que ha habido cuando nosotros estábamos más metidos. Pero luego ellos han hecho un buen partido para ganarlo», explicó el técnico.

Por su parte, Sarunas Jasikevicius, entrenador azulgrana, señaló que el Barça «estuvo bastante sólido y, aunque nos costó en algunas situaciones, defendimos bien el tiro exterior del rival, sobre todo a Thad McFadden y a David Jelínek. Es cierto que sufrimos mucho con el rebote, pero acabamos logrando una victoria merecida y muy importante porque no es fácil ganar en Murcia siendo el tercer partido que afrontábamos en cinco días».

La mejor entrada de la temporada con 6.612 espectadores

El Palacio de los Deportes de Murcia contó ayer con la mejor asistencia de la temporada a un partido del UCAM Murcia CB esta temporada al darse cita 6.612 espectadores en el encuentro que se disputó ante el Barça, correspondiente al penúltimo de la primera vuelta de la Liga Endesa. Además, en este choque el entrenador Sito Alonso igualó a Josep María Oleart como entrenador con más partidos dirigiendo al club murciano en la máxima competición con 124 encuentros.