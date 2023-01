Este mismo fin de semana, Luis Carrión cumplía dos años al frente del Fútbol Club Cartagena, un club en el que ha encontrado estabilidad para desarrollar su juego en Segunda División por primera vez en su carrera. Sus anteriores experiencias no invitaban al optimismo a una comisión deportiva que confió en él para una tarea muy difícil y que terminó consiguiendo. «Me quedo con el momento en el que apostaron por mí. No era fácil y siempre les estaré agradecido por confiar», afirmó el entrenador en su última aparición. No era fácil porque el catalán llegaba después de descender a Segunda División B con el Numancia en una caída en picado sin precedentes y las peligrosas similitudes con el momento actual del FC Cartagena tienen en estado de alerta a la parroquia albinegra.

No quiere ni oir hablar de esa temporada Luis Carrión. Fue la 2019-20, con pandemia de por medio, cuando el actual entrenador del Cartagena saboreó el lado más amargo del fútbol con un descenso inesperado que dolió mucho en Los Pajaritos. Venía el técnico barcelonés de una gran temporada con el Melilla, con quien disputó sin éxito la promoción de ascenso a Segunda, y el Numancia vio en él su entrenador ideal para sustituir a Aritz López Garai. A pesar de su negativa experiencia en Córdoba, donde fue destituido por malos resultados, Luis volvió a Segunda para continuar creciendo en el fútbol profesional. Sin embargo, el dramático descenso con una segunda vuelta nefasta pudo marcar su carrera de no ser por su fichaje por el FC Cartagena. Los cartageneros terminan la jornada en novena posición El punto obtenido en el encuentro frente al Huesca ha servido al Fútbol Club Cartagena para adelantar una posición en la tabla después de los resultados de la jornada. Con 33 puntos, los albinegros sobrepasan al Andorra, que perdió frente al Burgos y se mantiene con 32. Por detrás, el Mirandés, el Real Oviedo, el Huesca y el Zaragoza son los perseguidores con 30, 30 y 29 puntos respectivamente. Por delante, la promoción se mantiene a tan solo dos puntos después de la derrota del Granada, en sexta posición, frente al Levante.

El problema es que, tras dos años en el banquillo albinegro, el drama de Soria ha comenzado a repetirse en Cartagena. En aquella temporada de infausto recuerdo para Carrión, el Numancia terminó la primera vuelta en puestos de play off con 32 puntos, exactamente los mismos con los que la finalizó el Cartagena. Además, también atravesó un bache antes del ecuador de la temporada de cuatro partidos sin ganar similar al que atraviesa en este momento el cuadro albinegro. Fue a partir de la jornada 25 cuando llegó la auténtica debacle de aquel Numancia que intenta evitar hoy Carrión en la ciudad trimilenaria: diez jornadas sin ganar y solo dos puntos de treinta posibles le hicieron caer a una zona de descenso de la que no se libraron pese al buen esprint final. Bajó ese Numancia con 50 puntos en uno de los descensos más caros de los últimos años y el de este curso lleva exactamente la misma proyección, con el corte en 22 unidades. Ya son cinco los encuentros en los que no consigue la victoria el Cartagena y Carrión debe reaccionar con prontitud para escapar de los fantasmas de Soria.